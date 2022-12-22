 

Мнение: Ликвидация

22.12.2022, 16:35, Разное
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Произошло то, что должно было произойти давно. Татарстан долго капризничал, но в конце концов согласился, что руководитель региона больше не будет называться президентом Татарстана.

В конституцию республики внесли поправку, согласно которой с 1 января 2023 года вместо «президента» в Татарстане будет «глава».

Заодно из конституции Татарстана уберут и упоминание «суверенитета» республики. Сейчас ч. 1 ст. 3 конституции РТ выглядит так: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ». В новой редакции эта статья будет выглядеть так: «Единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ». Герб, флаг и гимн Татарстана теперь будут выражать не суверенитет, а «государственность республики», а руководитель республики вместо суверенитета обеспечивает «защиту государственности».

С момента принятия конституции Татарстана в него внесли уже столько поправок, что он уже мало похож на документ, принятый 30 ноября 1992 года. Если вообще смысл в конституции Татарстана? Может, проще вообще упразднить конституцию республики? Смысл капризничать, и делать вид, что у Татарстана есть конституция?

Фотография конституции Татарстана отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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