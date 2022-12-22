 

Дед Мороз оказался с подарком: у жениха Волочковой нашлась законная жена

22.12.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова попадает в громкие скандалы с завидным постоянством Неприятные истории постоянно сопровождают звезду отечественного балета. Оно и понятно, бывшая прима Большого театра ведет довольно открытый образ жизни и о каждом чихе рассказывает поклонникам в социальных сетях.

История с новым кавалером, конечно же, не стала исключением. Подписчики первыми узнали, что у артистка появился ухажер. Он явился к ней в гости в образе Деда Мороза и одарил подарками. Далее аноним начал всплывать в соцсетях звезды уже на постоянной основе.

Как только Анастасия Волочкова не нахваливала своего ухажера. Она делилась с фанатами планами на будущее: планировала свадьбу. Однако, кажется, в этой истории не заложен happy end. Дед Мороз оказался с подарком.

Сюрпризом для общественности и, возможно, для самой балерины, оказалась законная жена ее жениха. Если звезда сцены изначально знала всю правду, значит она разрушила чужую семью.

Неприятные подробности всплыли, когда поклонники артистки узнали имя ее кавалера. Оказалось, что за ней ухаживал предприниматель Дмитрий Дюран, который в свое время перепробовал несколько бизнесов, а сейчас занимается кондитерской продукцией. К слову, сладости периодически всплывали в сторис звезды.

Там же, в социальных сетях, комментаторы начали интересоваться, знает ли жена Дмитрия о свадьбе и как супруга бизнесмена относится к его отношениям на стороне. Существует ли законная жена, может ответить сам кавалер Анастасии Волочковой, правда, личную жизнь он не комментирует.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.22 / Румыния закрывает воздушное пространство для России вслед за другими странами Евросоюза

04.06.22 / Обратный эффект санкций вынуждает Запад переходить от конфронтации к поискам компромисса с Россией

11.11.20 / Оширойбаба – ведьма снежной бури

18.05.22 / На сцену выходит микрофренч: минималистичные тенденции и идеи французского маникюра на лето

16.11.21 / В алмазе обнаружили минерал, которого не должно быть на поверхности Земли

25.08.22 / День российского кино отметят на ВДНХ

16.11.22 / Мнение: Закредитованный Запад, европейское «а нас-то за что» и провал изоляции на Бали

17.08.22 / Мнение: Про доску Булгакова и украинский крест в Сандармохе

22.01.22 / Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых

09.07.22 / Welt – большинство немцев недовольны политикой своих властей и с тревогой смотрят в будущее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика