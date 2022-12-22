 

Сблизились: Разродившаяся Тодоренко оголила пятую точку перед другим за спиной у мужа

22.12.2022, 16:30, Разное
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Не так давно знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз: своему мужу Владу Топалову артистка подарила сына, которому дали имя мир. Несмотря на то, что звезда только-только разродилась, она уже приступила к работе: во всю снимается в проектах, а также посещается разные тусовки. На одной из них, к слову, и заметили Регину Тодоренко.

На днях звезда посетила мероприятие, посвященное дню рождения глянцевого журнала. Кто только не развлекался рядом с артисткой: Ида Галич, Лолита Милявская, Севиль из Artik&Asti… Вот только супруг телеведущей ни у кого из присутствующих в социальных сетях не засветился. Кажется, что артистка веселилась за спиной у мужа Влада Топалова.

Особое внимание Регина Тодоренко уделила Наталье Подольской: как рассказала сама рыжеволосая певица, звезды очень сильно сблизились на фоне участия в проекте “Ледниковый период”. Причем отношения у них настолько хорошие, что девушек не смутили одинаковые наряды, в которых они посетили вечеринку.

“Мы пришли в одинаковых юбках”, – рассказала поклонникам жена Владимира Преснякова и показала очень пикантный снимок.

На нем новоиспеченные подруги стоят в юбках с заниженной посадкой, которые легко могут открыть обзор на интимные места. Певица оказалась скромной и припрятала все, что нужно. А вот жена Влада Топалова оголила свою пятую точку перед другим человеком – Натальей Подольской, взгляд которой на снимке как раз направлен на выглядывающую “копилку” Регины Тодоренко.


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