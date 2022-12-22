Мнение: Унижение, разорение и деградация Евросоюза

1. Какой позор. Евросоюз унижается настолько сильно, что даже неприятно на это смотреть. Недавно был подорван Северный поток, судя по всему — британскими водолазами, которые выполняли приказ из США. Дело настолько очевидное, — США главный выгодоприобретатель, США угрожали уничтожить Северный поток на уровне президента, — что сомневаться можно разве что из занудства, оставляя полпроцента вероятности на проделки инопланетян и прочую паронормальщину:



И что же? Европейцы, жалкая и трусливая тень своих грозных предков, пытаются поцеловать сапог дядюшки Сэма, которым он их бьёт. Журналисты американского Вашингтон Пост прямо издеваются над европейцами — «на данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия» (ссылка). Ладно, но кто-то же трубопровод подорвал, верно? Может быть, это была североамериканская страна из трёх букв, которая начинается на «С» и заканчивается на «А»?



Но нет. Европейцы до такой степени привыкли стоять на коленях, что боятся даже бросить осуждающий взгляд на своих хозяев. Виновность США не рассматривается в Европе вообще — даже как одна из версий для отработки следователями.



Неудивительно, что уже и послы провалившихся государств публично называют канцлера Германии «ливерной колбасой». Нет смысла уважать немцев, если они сами себя совершенно не уважают.

2. Поступило уточнение о реальных масштабах потерь Евросоюза, согласившегося спонсировать США в их конфликте с Россией. Они составляют вовсе не 0,1-0,5 и менее процентов ВВП на помощь Украине, о которых ранее отчитались европейские страны.

В действительности, по словам американских аналитиков, речь идёт примерно о 6% ВВП Евросоюза (ссылка):



Отказ от приобретения российского голубого топлива на фоне проведения СВО уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Такую сумму называет американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику.

Как отмечает агентство, неутешительная цифра складывается из-за скачка цен на электроэнергию для европейских компаний и населения. Однако, по оценкам экспертов, это только начало мощного энергетического кризиса, накрывшего Европу в последние десятилетия. Bloomberg поясняет, что к концу зимы газовые хранилища столкнулся с нехваткой энергоносителей, а пополнить их до необходимых объемов, когда поставки голубого топлива из России ничтожно малы, будет тяжело.

В агентстве полагают, что кризисный период в европейской энергетике затянется по меньшей мере до 2026 года.

Если 1 триллион – это только потери, связанные с ростом цен на энергию, то общая сумма понесённого ЕС урона гораздо выше. Это и те же затраты на войну на Украине и украинских беженцев, это потеря российского рынка, российских туристов и российских инвестиций, это закрытое для европейских авиакомпаний небо России. Это потери из-за сокращения поставок не только энергии, но и многих других российских товаров и ресурсов, которые теперь приходится покупать гораздо дороже в других местах. Это выплата процентов по срочно набранным кредитам на купирование последствий кризиса.

Отдельная проблема — инфляция. В прошлые годы она составляла 0-1,5%, в этом году уже 11%. Впрыскивание в экономику новых денег не скомпенсировано ростом производства товаров и услуг, европейская промышленность в кризисе. При этом будет за счастье, если в 2023 инфляцию по евро удастся удержать в пределах 20-25% годовых.

3. Читатели пишут, что гладкие как зеркало немецкие автобаны, увы, остались в прошлом. Цитирую из комментариев (ссылка):

Живу в Германии уже больше двадцати лет. За это время дороги здесь не улучшились. И это самая мягкая характеристика. Я показывал своим знакомым фрагменты видео с регистрата. Это я им в ответ на их удивление «да ты шутишь!» про дороги, которые хуже, чем в Польше.



Про темпы и качество строительства дорог у нас и в Германии. По причине отмены всех авиарейсов пришлось ехать в Петербург к тестю на машине. Немецкие автобаны — и так и сяк. Польские — почему ограничение 140 повесили, ведь можно топить на всю?! Когда приближались к Петербургу километров за 160, перед Лугой попали в очень масштабный ремонт дороги. Километров на 10. Было уже позже 22 часов. Работало всё, но пришлось подождать минут 10-15, пропуская встречный поток. Потом поехали мы, и уже до Петербурга меньше 120 не ехали, да и в Петербурге на платной дороге и на кольцевой можно было топить, только успевай указатели считывать.



Через десять дней поехали обратно в Германщину, по этому же месту. Ремонт закончили, только верхний слой асфальта осталось уложить и разметку сделать.



В Германии, на их хваленых автобанах, если делают ремонт, то закрывают с размахом километров 5-15, а сами работы идут на ста метрах. Ну, как идут. Техника какая-то есть – стоит бульдозер, грейдер, асфальтоукладчик и пара самосвалов. Но все на расстоянии метров по 200 друг от друга. Люди – тоже есть. Человек пять стоят и разговаривают. Может быть, один катается на тракторе.



Это я не с чужих слов — сам на работу езжу половину пути по автобану. Так вот, его перекрыли где-то в марте/апреле. Участок ремонта 2-2,5 километра, пробки с трех сторон к этому месту, минут по 5-10 ежедневно теряешь. И вот, наконец, открыли! Но не всё. В одну сторону ещё проехать нельзя, и когда будет можно — неясно. Открыть всё движение обещали в разные сроки, но последний, какой я видел — 19 декабря. Так вот, 19-го я опять попал в пробку. И только сегодня в две стороны из трех проехать стало возможно.



Ну, конечно, работы же было море: срезать старый асфальт, положить новый. Снять старые отбойники, поставить новые. Понятно же, люди работают. В одну смену и как выше написал. Ну, как умеют!