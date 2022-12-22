Скандалы: Букеты статей всех УК

Как народный депутат Украины Андрей Деркач стал российским разведчиком и американским домовладельцем

Деркач – фамилия на Украине громкая. Леонид Деркач родился в Днепропетровске, там в университете выучился на инженера-механика летательных аппаратов, пошел работать в КГБ УССР, к декабрю 1992 года стал руководителем Государственной службы Украины по вопросам защиты информации. При президенте Леониде Кучме три года был главой Таможенной службы, три года возглавлял Службу безопасности Украины.

Его сын Андрей тоже изучал летательные аппараты, тоже оказался на службе в СБУ в Днепропетровской области и тоже стал делать стремительную государственно-политическую карьеру.

Многопартиец

Увольнение в 2001 году Деркача-старшего из СБУ сопровождалось очень громкими скандалами – «кассетным» (прослушка кабинета Кучмы) и «делом Гонгадзе» – убийство журналиста, подготовившее почву для первого Майдана. Дослужился до воинского звания «генерал армии Украины», скончался в январе нынешнего года.

Деркач-сын в 30 лет стал первым помощником премьер-министра Украины (при Валерии Пустовойтенко), в 33 – депутатом Верховной рады. В парламент он избирался многократно, каждый раз от новой партии: был в блоке «За едину Украину!», в «Соцпартии», в «Партии регионов». В 2014 году, за два дня до бегства Виктора Януковича вышел из его фракции, но остался внефракционным депутатом рады.

18 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало сообщение о «черной бухгалтерии» «Партии регионов» с общими выплатами на сумму около $2 млрд. В «амбарной книге» упоминались не только украинские должностные лица высокого уровня, народные депутаты, известные политики, общественные деятели. Там появились и фамилии американцев: в списке, например, значился Пол Манафорт, возглавлявший на тот момент избирательную кампанию Дональда Трампа.

Позже к американской теме подключился Андрей Деркач. НАБУ, по его мнению, действовала во вред Украине, с его подачи ГПУ начала официальное уголовное производство – одна украинская спецслужба возбудила дело против другой за вмешательство в американские выборы.

Голос в Америку

В октябре 2019 года тогда еще внефракционный депутат Деркач вышел на пресс-конференцию и сделал сенсационные заявления о коррупционной деятельности одного из лидеров Республиканской партии США. Упоминалась украинская компания Burisma Group. Через нее деньги – $900 тыс – были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной с Джо Байденом. Депутат рассказал и о суммах, которые перечисляли другим известным представителям компании, в том числе и сыну Байдена Хантеру, которому Burisma выплатила не менее $16,5 млн.

Но ветер сменился, флюгер снова повернулся: на выборах того года, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским, Андрей Деркач был избран в парламент по мажоритарному округу в Сумской области уже от новой политической партии – «Слуги народа». И опять оказался представителем партии власти, от его заявлений трудно было отмахнуться. А Джо Байден, несмотря на предвыборные скандалы, стал президентом США.

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал первую порцию аудиоматериалов, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Всего пресс-конференций было четыре, по словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Андрей Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена. По словам Деркача, эти записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Американцы выдвинули ему свои претензии. Министерство финансов США ввело санкции в отношении Деркача и нескольких компаний, которые он контролировал, назвав его «активным российским агентом, более десяти лет поддерживающим тесные связи с российскими службами разведки, которые вели тайную кампанию влияния», чтобы подорвать президентские выборы в США в 2020 году.

Ситуация запутывалась, в апреле-21 Деркач заявил в ГПУ о готовящемся на него покушении, но скоро стало не до того. В июне 2022 года начался новый жизненный цикл Деркача. СБУ заявило о разоблачении агентурной сети ГРУ РФ, в которую он входил. По данным следствия, Андрей Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях Украины, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата страны. На реализацию планов, которые он претворял в жизнь, ГРУ якобы несколько раз выделяло по $3-4 млн. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела… в карманах самого Андрея Деркача.

Дальше — больше. 16 сентября украинские правоохранители заочно арестовали, объявили Андрея Деркача в национальный и международный розыск, и сообщили ему заочно о подозрении в госизмене и незаконном обогащении. У него якобы нашли специальную «шпионскую» ручку со спрятанным диктофоном и камерой, другие технические средства и документы. По информации НАБУ, подозреваемый за 2019-2022 годы получил по меньшей мере $567 тыс на подрывную деятельность против Украины, направленную на «ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО».

Выборы и недвижимость

Но 7 декабря появился еще один документ. Федеральный суд Бруклина обвинил Андрея Деркача в нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с банковским мошенничеством, сговоре с целью отмывания денег и в отмывании денег в связи с покупкой и обслуживанием двух кондоминиумов в Беверли-Хиллз, Калифорния. Украинский гражданин Деркач якобы приобрел недвижимость в нарушение новых санкций США, и скрывал свою заинтересованность в сделках.

Американские официальные лица заявили: «Этот агент Кремля попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показал, что он готов, желает и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей. США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или организации, находящиеся под санкциями, могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы». Прокурор пообещал, что будут использованы все доступные инструменты для судебного преследования тех, кто уклоняется от санкций и злоупотребляет финансовой системой США: «Мы будем выявлять, замораживать и конфисковывать преступные доходы».

Используя финансовые структуры США, отмечает американская юстиция, Деркач лицемерно и коррумпировано пытался воспользоваться защитой американской демократии. Он провел несколько операций примерно на $3,92 млн, переведя их со счетов в Латвии и Швейцарии, затем деньги были использованы для выплаты наличными для покупки недвижимости ее номинальным держателем, при этом Деркач не имел видимой связи с покупкой.

Он скрыл детали своей личности и участия от финансовых учреждений. Однако тайное стало явным, и был инициирован параллельный гражданско-правовой иск о конфискации незаконно приобретенных кондоминиумов и оставшихся средств на счетах в США, которые контролирует Деркач.

Куда ни кинь – всюду клин. Если Андрея Деркача признает виновным американский суд, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Однако пока его вина не доказана.

Где скрывается депутат Деркач, доподлинно неизвестно, на заседания Рады не ходит.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”