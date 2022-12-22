Месяц станет эмоциональным для всех: Таро-прогноз на январь 2023-го

Несмотря на то что большую часть января займут продолжительные каникулы, данный месяц станет одним из самых эмоциональных в 2023 году. Проявление чувств для большинства людей выйдет на первый план – духовные потребности будут куда более значимыми, чем материальные. Чтобы не оказаться на грани безумия, придется проявить гибкость характера и уметь подстроиться под текущую ситуацию. О том, что сулит январь для представителей разных знаков зодиака, читайте в Таро-прогнозе.

Овен

Согласно карте шестерка жезлов, январь окажется не самым благоприятным месяцем для представителей огненной стихии, в том числе и Овнов. С самого начала месяца вас будет одолевать желание добиться всего и сразу, однако для этого придется бороться с праздностью практически каждый день. Если у вас есть лишние ресурсы, то обязательно вложите их в перспективное дело – рано или поздно они окупятся. Также не пренебрегайте возможностью во время отдыха распланировать свое ближайшее будущее, иначе вы рискуете растеряться, попав в трудную ситуацию.

Телец

Так же как и Овнам, Тельцам не стоит рассчитывать на тихую гавань в январе – об этом говорит карта туз жезлов в раскладе Таро. Изначально вас будет одолевать куча идей, однако спонтанное проявление креативности не даст желаемого результата. Поэтому, прежде чем приступать к конкретным действиям, обязательно продумайте два-три следующих шага. Также не стоит рассчитывать на то, что в вашей жизни появятся нескончаемые источники энергии: мотивацию придется искать самостоятельно или обратившись за помощью к близким родственникам.

Близнецы

Если верить старшему аркану “Мир”, в ближайший месяц Близнецов ожидают глобальные перемены. Январь будет толкать вас в сторону цикличных процессов, и в скором времени вы поймете, что выбрались из уютного “болота”. Именно от действий представителя знака будет зависеть то, насколько значимыми окажутся перемены. Трудолюбивым и уверенным в себе личностям рано или поздно выпадет шанс изменить будущее до неузнаваемости. Главное, не бойтесь шагнуть навстречу неизвестности и отпустить прошлое, которое утратило свою значимость.

Рак

Карта “Император” в раскладе Таро обещает Раку духовный рост и развитие. Однако, чтобы предсказание сбылось, придется найти надежную опору в лице близкого человека – друга, родственника или второй половинки. Чем больше вы будете заняты поиском истины, тем сильнее изменится ваш взгляд на привычные вещи. Для многих представителей знака наступит время, когда придется решать вопросы с оформлением документов. Постарайтесь не нервничать и сосредоточиться на главном, иначе вы рискуете погрузиться в депрессию, выбраться из которой самостоятельно будет очень трудно.

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Лев

Львов в январе 2023 года ожидает приятное времяпрепровождение в компании близких друзей и родственников – об этом говорит тройка жезлов. Огромное желание творить обеспечит вам прилив сил. В совокупности с хорошими перспективами успех не заставит себя долго ждать. Также в аркане заложено желание любить и быть любимым, поэтому одиноким Львам стоит задуматься о поиске второй половинки. Целеустремленность и позитивный настрой позволят вам в кратчайшие сроки отыскать сразу несколько достойных претендентов на роль спутника жизни, а чтобы понравиться им, достаточно включить природное обаяние.

Дева

По карте “Справедливость” прекрасный месяц в январе 2023 года ждет и Дев. Не пройдет и нескольких недель, как в вашей душе начнется весна, благодаря чему вы сможете улучшить отношения с близкими, а также укрепить свою репутацию в обществе. Тем представителям знака, кто планировал в ближайшем будущем сыграть свадьбу, судьба советует не затягивать и провести церемонию в январе – в этом случае союз двух влюбленных будет долгим, а семейная жизнь наполнится позитивными моментами, в то время как удачи и трудности обойдут вас стороной.

Весы

Январь окажется для Весов крайне непростым и эмоциональным месяцем, когда всплывет множество тревожных моментов, связанных с денежными вопросами. Пятерка пентаклей советует воздержаться от участия в сомнительных авантюрах, которые сулят сиюминутную прибыль при небольших вложениях. В противном случае Весы рискуют стать жертвой мошенников и оказаться на пороге бедности. Наиболее удачным решением окажется поиск дополнительного источника дохода – это позволит сохранить большую часть сбережений и получить уверенность в завтрашнем дне.

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Скорпион

Скорпионам не стоит пугаться названия карты “Повешенный”, которая стала их старшим арканом на ближайший месяц. Данный символ лишь предупреждает о том, что не стоит опускать руки перед трудностями. При этом не следует торопиться в ситуациях, для решения которых у вас есть солидный запас времени, иначе вы рискуете выбрать неверное направление и наделать множество глупых ошибок. Если вам кажется, что для решений той или иной задачи должен быть более простой выход, то просто прислушайтесь к своей интуиции. Шестое чувство подскажет, как поступить.

Стрелец

В январе 2023 года Стрельцов не будет покидать ощущение, что они способны свернуть горы – об этом говорит карта “Сила” в раскладе Таро. Однако важно иметь здравый взгляд на вещи, а не смотреть на мир через розовые очки. Во время выполнения важной работы придерживайтесь поговорки: “Тише едешь – дальше будешь”, иначе вы рискуете потратить впустую огромный запас сил. В отношениях с близкими людьми карта также советует проявлять внимательность, ведь, чтобы обидеть человека, достаточно всего нескольких слов, сказанных в порыве отрицательных эмоций.

Козерог

Королева мечей в раскладе – верный признак того, что в ближайший месяц Козерогу следует отключить эмоции, особенно во время принятия ответственных решений. Настоятельно не рекомендуется манипулировать чувствами других людей – это отразится на вашей репутации в обществе в худшую сторону. Все будут знать вас как завистника, который нарушает общепринятые правила. В январе Козерогу рекомендуется сосредоточиться на достижении свежей цели. Судьба будет благоволить вам в новых начинаниях, подарив перспективные возможности для развития.

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Водолей

Семерка жезлов – это карта истощения, которая призывает Водолея в ближайший месяц как следует отдохнуть. За последний год представителям знака пришлось пережить множество неудач и поражений, поэтому в первый месяц 2023 года следует заняться реабилитацией. Сходите на развлекательные мероприятия или просто прогуляйтесь на свежем воздухе вместе с близкими людьми. Делайте что угодно, лишь бы это не провоцировало у вас чувство депрессии. Имейте в виду, что если вы все-таки впадете в апатию, то выйти из этого положения самостоятельно не получится, поэтому не пренебрегайте возможностью излить душу близким, если вам плохо.

Рыбы

Согласно аркану рыцарь кубков, Рыб в январе 2023 года ждет успех и процветание в любом деле, за которое они возьмутся. Все, что потребуется от представителя знака, – приложить достаточно усилий и сохранять позитивный настрой в любых ситуациях. В конце месяца в вашей жизни появится человек из прошлого, который еще долгое время будет вдохновлять вас на покорение новых вершин. Однако не сделайте из этой личности своего кумира, иначе рано или поздно вы осознаете, что становитесь зависимы от мнения окружающих, а те люди, которые раньше были для вас опорой, уже не дают вам мотивацию.