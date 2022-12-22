Цвет определяется характером: оптимальная цветовая палитра в декоре дома для знаков зодиака

Цвета имеют важное значение в нашей жизни. У нас может быть свое представление о том, какие оттенки выбрать для той или иной ситуации, но нас никогда не покидает ощущение, что мы тянемся к определенным цветам, тем, которые представляют наши внутренние мысли и чувства. Мы можем даже выбирать тона, чтобы создать предпочтительную для себя атмосферу. Какие цветовые решения лучше всего подходят для декора дома в зависимости от знака зодиака?

Овен: сильный и смелый

Красный — цвет силы, и его чаще всего ассоциируют с вами. Вы энергичны и страстны, поэтому нужна палитра, соответствующая вашей индивидуальности. Сдержанные желтый и оранжевый способны отражать волнение и энергичную деятельность ума и тела, поэтому есть смысл в их использовании. В сочетании с оттенками красного они излучают силу и доминирование, а в паре с нейтральным серым создают жгучую, волнующую атмосферу.

Телец: игривый и яркий

Хотя вас часто ассоциируют с землистыми тонами, вы больше напоминаете людям цветочные сады и яркие оттенки. У вас игривая эстетика, поэтому светлые розовые и пастельно-зеленые тона навевают мысли о цветущих растениях и природной красоте. Зеленые — растительный мир, любовь к дому и семье, а розовые излучают любовь, романтику и красоту. Добавление акцентов аквамарина и бирюзы создает ощущение роскоши, а светло-коричневый цвет помогает создать основу для мечтательных тонов.

Близнецы: много контрастов

Близнецы в основном ассоциируются с желтым цветом, и на то есть веская причина. Ваша яркая и солнечная личность освещает место, в котором вы находитесь, поэтому имеет смысл включить эту концепцию там, где вы живете. Хотя концепция желтого цвета может показаться излишней, добавление нейтральных оттенков сбалансирует атмосферу.

Рак: нежный и холодный

Ваше присутствие успокаивает и утешает. Вы хотите, чтобы люди чувствовали себя как дома, когда они с вами, и уделяете большое внимание передаче этой атмосферы жилищу. Неудивительно, что вы тяготеете к более светлым и холодным тонам, учитывая ваше желание привнести легкость в жизнь тех, кого любите. Светло-голубой с оттенком серебра привнесет в ваш дом мечтательное и успокаивающее настроение. Синий, как правило, символизирует общение и честность, а более светлые тона демонстрируют бескорыстную любовь и заботу. Серебро загадочно и эмоционально, способствует чувствительности и спокойствию.

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Лев: яркие и выразительные

Вам не нужно пытаться заявить о себе, когда вы входите в комнату, — ваша личность сделает это за вас. Уверенность в себе и своих решениях — это уникальная черта, и, когда дело доходит до жилья, вы хотите, чтобы оно представляло вас наилучшим образом. Вас часто привлекают смелые, но не кричащие цвета. Неудивительно, что вы используете яркие оттенки оранжевого в сочетании с желтым или даже золотым. Оранжевый вдохновляет и побуждает к действию, а желтый вызывает солнечный энтузиазм.

Дева: приземленный и земной

Вы известны как человек, который сразу переходит к делу. Вас не интересуют яркие цвета. Вы заземленный человек и пытаетесь создать такое же пространство, чтобы сбегать от окружающего мира. Вы тянетесь к земляным тонам, таким как лесной зеленый или темно-коричневый, чтобы напомнить себе: даже когда в жизни хаос, все еще можно насладиться спокойствием.

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Весы: теплые и утонченные

Вы не боитесь принять свою идеалистическую сторону. У вас есть энергия, которая способствует гармонии и единству, но при этом вы стремитесь быть роскошным и утонченным. Оттенки лаванды, а также прикосновение кремового и румяно-розового наполняют ваш дом. Лаванда символизирует любовь к красивым вещам, а розовый поднимает настроение.

Скорпион: мрачный и угрюмый

Вы страстны, и все это знают. Вы предпочитаете темные цвета, но вам не нужно покрывать комнату черным, чтобы показать, кто вы есть. Неудивительно, что вас зажигают темно-бордовые и малиновые тона, которые создают доминирующую, но не агрессивную атмосферу.

Стрелец: вдохновляющий и умный

Вы любите быть в мире. Вы можете чувствовать себя запертыми в четырех стенах, но это не мешает вам пытаться привлечь к себе весь остальной мир. Темные синие и зеленые тона лучше всего отражают вашу индивидуальность. Зеленый — это цвет, который ассоциируется с ростом и уверенностью в себе, а синий символизирует честность и правду, а также жажду интеллекта, которую вы высоко цените.

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Козерог: простой и минималистичный

Вы не скучный человек, хотя вам часто приписывают такую ​​репутацию. Вам нравится, чтобы все было просто, и вы предпочитаете работать с цветами, которые легко сочетаются. Нейтральные тона излучают спокойствие, а также указывают на консервативность ваших эмоций и решений. Нейтральные цвета, такие как белый, серый, черный, коричневый, слоновой кости или бежевый, хорошо отражают вашу личность.

Водолей: основные цвета

Вы не из тех, кто придерживается традиционных правил в чем бы то ни было. Вас привлекают цвета, которые не только выделяются из общего ряда, но и вдохновляют. Бирюзовый — это цвет, который вас притягивает, поскольку он показывает уникальность и нестандартность. Скорее всего, вы выберете идею основных цветов, но с изюминкой. Вместо привычных оттенков отдайте предпочтение бледно-желтому, символизирующему открытость разума, и темно-красному, который показывает продуманность действий.

Рыбы: мягкие и мечтательные

Вы мечтательный романтик, но не зацикливаетесь на традиционных оттенках розового или алого. Вам нравятся мягкие тона, но такие, которые заставляют чувствовать себя свободными. Никто не удивится, что вас привлекает зеленый цвет морской пены или даже лаванды. Более светлые оттенки зеленого напоминают об исцелении и новых начинаниях, в то время как лаванда дает ощущение чувствительности и уязвимости.