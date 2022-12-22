 

Женщина погибла в ДТП двух иномарок трассе «Воронеж – Нововоронеж»

22.12.2022, 15:52, Разное
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Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе «Воронеж – Нововоронеж». В результате аварии погибла женщина, находившаяся за рулем Hyundai Getz.

Сегодня утром на трассе из Воронежа в Нововоронеж произошла авария со смертельным исходом. Примерно в 7:40 на 24 километре автомобильной дороги Новоусманского района столкнулись две иномарки. Вследствие столкновения Mitsubishi Pajero и Hyundai Getz водитель последней от полученных в ДТП травм скончалась на месте.

На данный момент органы правоохранения проводят доследственную проверку по факту аварии. Возможно, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия на дороге из Воронежа в Нововоронежск. По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, всего за сутки вчера здесь было зафиксировано более 150 дорожно-транспортных происшествий. Исходя из этого, водителям в который раз напоминают о гипотетической опасности движения на зимней трассе.

Погибшей было 39 лет, она, как сообщают в ГУ МВД, являлась жительницей Воронежа. Других сведений о погибшей пока не сообщается, вероятнее всего, причиной ДТП стали именно климатические условия. Предполагается, что именно она, по данным СМИ, не справилась с управлением. В итоге ее Hyundai Getz вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с другой иномаркой. Прибывшие на место аварии медики уже не могли ничем помочь и констатировали смерть женщины. 33-летний водитель Mitsubishi Pajero получил травмы, потребовалась ли ему медицинская помощь, также не сообщается.


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