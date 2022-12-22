Самая твёрдая валюта: половина резервов биржи Binance хранится в российских рублях

Крупнейшая в мире по объёму торгов криптовалютная биржа Binance опубликовала отчёт о своих резервах. Всего на счетах компании находится более 3 млрд долларов, из которых больше половины составляют рублёвые активы – акции российских компаний, облигации федерального займа и наличные рубли.

«Я считаю, что сегодня российский рубль – это самая надёжная валюта в мире. Он стабилен, обеспечен богатыми месторождениями газа и нефти. Поэтому мы вложили половину наших резервов в экономику России и непосредственно в сам рубль», – написал в своём Twitter генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.

Ведущие мировые эксперты поддержали финансовую стратегию Binance. Например, главный финансовый аналитик авторитетной французской газеты L’Humanité Шарль Латэн указал на печальный опыт криптовалютной биржи FTX, часть резервов которой хранилась в долларах США.

«Не надо думать, что доллар – это самая надёжная валюта. С начала года он потерял солидную часть своей стоимости и привёл к краху несколько компаний, в том числе биржу FTX. Рубль тут выглядит надёжной и тихой гаванью», – рассказал финансист в эфире телеканала France-24.

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