“Сегодня бы его запретили”: исполнители главных ролей Брук Шилдс и Кристофер Аткинс обсудили фильм “Голубая лагуна”

На днях гостем авторского подкаста Брук Шилдс стал ее экс-коллега по легендарному фильму “Голубая лагуна” Кристофер Аткинс. В эфире актеры обсудили картину и пришли к выводу, что современное общество вряд ли бы приняло фильм. На момент съемок Шилдс и Аткинсу было по 14 и 18 лет соответственно, но несмотря на нежный возраст молодым людям приходилось сниматься полностью обнаженными.

Мы были одеты в узкие полоски одежды, а мои волосы были приклеены к телу, чтобы скрыть грудь, которая в любом случае была очень маленькой, – вспомнила Брук, отметив, что в некоторых сценах ее все же заменяла дублерша.

Аткинс отметил, что по окончании съемок в одежде он чувствовал себя непривычно.

После этого фильма мне было трудно оставаться в одежде, – сказал он. – Были сцены, если ты помнишь, где я нагишом скатывался с горки и тому подобное. И это было немного неловко, но и отчасти забавно.

Также актеры рассказали, как на съемках “Голубой лагуны” страдали животные, что в наши дни абсолютно недопустимо.

Сейчас бы его запретили, – сказала она. – Это было бы недопустимо…В фильме пострадали животные. Мы насаживали рыбу на копья и делали прочие безумные вещи.

Кроме того, экс-коллеги признались, что в рамках промо-кампании киностудия пыталась спровоцировать между исполнителями главных ролей реальный роман.

Они так отчаянно хотели, чтобы мы влюбились друг в друга, – сказала Шилдс, добавив, что от этого чувствовала себя крайне дискомфортно.

Что, вероятно, было здорово для фильма, потому что именно об этом и шла речь, – предположил Аткинс. – Ты должна признать, что химия между нами была просто потрясающей.

Фильм-робинзониада “Голубая лагуна” вышел на экраны в 1980 году. Сценарий ленты написан по одноименному произведению писателя Генри Де Вер Стэкпула. Сюжет рассказывает о брате и сестре, которые еще детьми после страшного кораблекрушения попадают на необитаемый остров. Там же они взрослеют и живут долгие годы, и со временем между ними зарождается возвышенная и чистая любовь.