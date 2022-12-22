 

“Сегодня бы его запретили”: исполнители главных ролей Брук Шилдс и Кристофер Аткинс обсудили фильм “Голубая лагуна”

22.12.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях гостем авторского подкаста Брук Шилдс стал ее экс-коллега по легендарному фильму “Голубая лагуна” Кристофер Аткинс. В эфире актеры обсудили картину и пришли к выводу, что современное общество вряд ли бы приняло фильм. На момент съемок Шилдс и Аткинсу было по 14 и 18 лет соответственно, но несмотря на нежный возраст молодым людям приходилось сниматься полностью обнаженными. 

Мы были одеты в узкие полоски одежды, а мои волосы были приклеены к телу, чтобы скрыть грудь, которая в любом случае была очень маленькой, – вспомнила Брук, отметив, что в некоторых сценах ее все же заменяла дублерша. 

Аткинс отметил, что по окончании съемок в одежде он чувствовал себя непривычно. 

После этого фильма мне было трудно оставаться в одежде, – сказал он. – Были сцены, если ты помнишь, где я нагишом скатывался с горки и тому подобное. И это было немного неловко, но и отчасти забавно.

Также актеры рассказали, как на съемках “Голубой лагуны” страдали животные, что в наши дни абсолютно недопустимо.

Сейчас бы его запретили, – сказала она. – Это было бы недопустимо…В фильме пострадали животные. Мы насаживали рыбу на копья и делали прочие безумные вещи. 

Кроме того, экс-коллеги признались, что в рамках промо-кампании киностудия пыталась спровоцировать между исполнителями главных ролей реальный роман. 

Они так отчаянно хотели, чтобы мы влюбились друг в друга, – сказала Шилдс, добавив, что от этого чувствовала себя крайне дискомфортно.

Что, вероятно, было здорово для фильма, потому что именно об этом и шла речь, – предположил Аткинс. – Ты должна признать, что химия между нами была просто потрясающей. 

Фильм-робинзониада “Голубая лагуна” вышел на экраны в 1980 году. Сценарий ленты написан по одноименному произведению писателя Генри Де Вер Стэкпула. Сюжет рассказывает о брате и сестре, которые еще детьми после страшного кораблекрушения попадают на необитаемый остров. Там же они взрослеют и живут долгие годы, и со временем между ними зарождается возвышенная и чистая любовь. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / Корпоратив «Озеро»

17.05.22 / Крупнейшее водохранилище США высохло до рекордно низкого уровня

26.01.22 / Суббота хороша для свадьбы, но плохой день для свидания: особые дни в 2022 году, в которые больше всего шансов найти свою любовь

23.03.22 / Николас Кейдж подтвердил беременность жены и раскрыл имя для будущего малыша

06.03.22 / Как сохранить деньги в кризис: россиян призвали скупать квартиры

09.11.22 / Подмосковные врачи спасли человека с редким видом инфекции

14.03.22 / Мнение: Заложничество

12.02.21 / Глава Совета по правам человека предложил «из-за переполненных спецприёмников» заменить административный арест лишением свободы

14.07.22 / Мнение: Как мы можем помочь нашим европейским соседям

04.08.22 / Нам придётся экономить — Барселона готовит план энергосбережения на случай «сложной зимы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика