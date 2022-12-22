Тулси Габбард – поддержка «демократии» Зеленского в конгрессе — это яркий пример лицемерия политических элит США

Американские элиты слишком прочно связаны с ВПК, чтобы обратить внимание на факты и признать, что нынешняя Украина — это не демократия, сказала бывшая конгрессмен Тулси Габбард в эфире шоу Такера Карлсона на Fox News. Конгресс стоя аплодирует человеку, который закрывает церкви, запрещает СМИ, преследует своих оппонентов, и ему продолжают выделять миллиарды долларов из карманов американских налогоплательщиков, подчёркивает политик.

Тулси Габбард работала в конгрессе, к которому сегодня вечером обратился Зеленский. Бывший кандидат в президенты, офицер запаса, она присоединяется к нам сейчас, чтобы высказаться о происходящем. Госпожа конгрессвумен, спасибо большое, что вы с нами.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член конгресса США: Спасибо вам, Такер.

Меня беспокоит ряд аспектов. Но вот вопрос, касающийся самого процесса: все присутствующие в этом зале члены конгресса — как демократы, так и республиканцы, — кажется, настолько охвачены эмоциями, что начинаешь задумываться: а где же мудрые люди, принимающие решения в перспективе долгосрочных интересов Соединённых Штатов? Я таких не вижу.

ТУЛСИ ГАББАРД: Я думала о том же самом, когда смотрела это выступление. Это очень яркий пример открытого лицемерия, прямо у нас на глазах. Весь внешнеполитический курс администрации Байдена по сути основывается на дихотомии демократий и автократий: мы должны разделить мир между этими двумя категориями и США должны встать во главе демлагеря, чтобы побороть автократов. Так, они утверждали, что Украина — это процветающая демократия, а Зеленский — герой, который защищает эту демократию. Поэтому Байден говорит, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддержать его. И, кстати, мы планируем отправить почти 100 миллиардов долларов из карманов налогоплательщиков, чтобы поддержать эту обороняющуюся демократию. Но если взглянуть на то, как выглядит демократия Зеленского, вы увидите отсутсвие свободы прессы — он закрыл все СМИ, которые не подконтрольны ему и его правительству, он добился ареста представителей политической оппозиции. Как вы упоминали, он закрыл крупнейшую украинскую церковь в стране. Сегодня я нашла его цитату, он пригрозил наказывать «любого христианина, отправляющего культ в неустановленном порядке». Это та демократия, для защиты которой нам нужны ваши деньги, средства налогоплательщиков, говорят они. Это их пример блестящей демократии. И совсем неудивительно, Такер, когда мы видим, как политические и силовые элиты у нас в стране с такой лёгкостью и желанием подрывают нашу собственную демократию, наши свободы. Злоупотребляют своей властью, чтобы угодить своим личным политическим интересам. Они смотрят на демократию Зеленского и видят поле для размышлений и возможностей.

Я не понимаю, как члены конгресса зная, что этот человек арестовывает христианских священников, закрывает церкви, запрещает целую конфессию — и это не саентологи, а древняя вера, — как они могут поддерживать это? Я не понимаю! Они американцы? Что это такое вообще!

ТУЛСИ ГАББАРД: Я думаю, со стороны многих членов конгресса от обеих партий — это чистой воды халатность. Они настолько прочно связаны с вашингтонской «военной машиной» и ВПК, подконтрольны им, что они просто ничего не будут делать. Они дали клятву соблюдать Конституцию нашей страны, поддерживать и защищать безопасность, благополучие и свободу американского народа. Но они просто сидят там, аплодируют и поддерживают человека, который использует красивые слова «демократия» и «свобода», но не видят факты, свидетельствующие о том, что происходит на самом деле. Они понятия не имеют, на что идут деньги налогоплательщиков, и, как вы уже сказали, не могут определить цели, которые бы отвечали интересам американцев.

Это пугающе неразумно. Меня это поражает. Мы ценим, что вы присоединились к нам, конгрессмен Тулси Габбард. Спасибо вам.

ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2022 года.