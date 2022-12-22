 

Мнение: Угроза «информационной безопасности государства»

22.12.2022, 15:10, Разное
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Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда должна решить, останется ли сайт «Новой газеты» – novayagazeta.ru – средством массовой информации. РКН потребовал отозвать регистрацию СМИ у нашего сайта.

Потребовал несмотря на то, что сайт прекратил работу в марте этого года из-за невозможности работы в условиях военной цензуры и двух вынесенных предупреждений. Несмотря на то, что уже не работающий сайт был с какого-то перепугу заблокирован по требованию прокуратуры.

Верховный суд вынес решение осенью — именно его мы сейчас и обжалуем. Суд посчитал необходимым удовлетворить иск цензоров, поскольку, по мнению суда, в «сложившихся условиях» такого СМИ, как наше, в России быть не может. Мы — так и написано — несем угрозу «информационной безопасности государства».

Ссылался, вынося решение, суд при этом вовсе не на законы, а на некую концепцию информационной безопасности РФ, неизвестно кем написанную и имеющую сомнительный правовой статус. Суд даже не стал вникать в существо вопроса: в законность или незаконность вынесенных предупреждений (а они незаконны, по нашему убеждению).

Ну, какие сложились условия (вернее, сложили) — такие и суды. Иллюзий не было. Но мы твердо уверены в том, что все беззаконие должно быть документально зафиксировано — с фамилиями исполнителей и их аргументами. Эта власть не любит оставлять следов, но придется.

О решении суда проинформируем. Будем обжаловать, если ВС останется при своем подобострастном мнении.
отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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