 

Врачи борются за жизнь: Узнавшая о беременности 15-летней дочери Глюкоза прикована к койке

22.12.2022, 15:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прославленная певица в начале своей карьеры была настоящая сорвиголова. Вспомнить хотя бы ее песни и клипы, благодаря которым она влюбила в себя публику. Наверное, поэтому к выходкам своей дочери Глюкоза относится спокойно.

Напомним, артистка уже пару раз подвергалась осуждению со стороны поклонников за методы воспитания своей наследницы. Когда девочке было 14 лет, ее уже успели выгнать из двух школ – из-за пристрастия к курению. Тогда, к слову, певица вступилась за Лидию, призвав сделать в образовательных учреждениях курилки.

А еще девочка не так давно сделала скандальное заявление, а именно – рассказала о своей небинарности. Видимо, и эти новости приняла звездная мама. Впрочем, судя по последним новостям, Глюкоза во всем поддерживает дочь. На днях, к примеру, пошли слухи о том, что 15-летняя Лидия беременна.

Пока подтверждений этому нет, но, зная близость матери и дочери, певица уже наверняка об этом узнала. Ведь, по признанию звезды, несмотря на возраст она общается с юной наследницей о сексе и предохранении.

Впрочем, сейчас очевидно у артистки нет сил разбираться с потоком информации о своей дочери, ведь она неожиданно слегла с болезнью. Певица сняла себя прикованной к койке из-за поставленных капельниц и заявила, что все врачи уже у нее дома и борются за ее жизнь.

“Ну, все, любимые, я сошла с дистанции”, – с улыбкой сказала Глюкоза и пожелала своим поклонникам не болеть.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.22 / Провал за провалом — американцы задаются вопросом, зачем им ЦРУ

21.07.20 / Мнение: Президент Путин забыл про 10000: “Где августовские на детей?!”

04.04.22 / Принц Чарльз отдал свое пальто актрисе сериала “Жители Ист-Энда”

22.05.22 / Мнение: У дядюшки Сэма выпали ядовитые зубы

03.08.20 / Брат Меган Маркл: “Наш отец потерял надежду помириться с ней”

07.12.21 / Задержанного за стрельбу в московском МФЦ отправят на психиатрическую экспертизу

27.05.22 / Готовимся к лету уже сейчас: каре на волнистые волосы – стрижка, которая покорит мир в следующем сезоне

17.11.20 / Судья остается: Анджелина Джоли потерпела поражение в бракоразводном процессе с Брэдом Питтом

30.01.22 / Врачи о главном: при “омикроне” легкие считаются главной “мишенью”

24.09.22 / “Огромная пакость”: изганная с позором Меган Маркл отомстила королю Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика