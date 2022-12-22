В подмосковных Мытищах бывший зек расчленил серийного вора
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В подмосковных Мытищах ранее судимый за насилие мужчина расчленил своего знакомого серийного вора. Убийство произошло еще 30 ноября после пьяной ссоры.
Экс-заключенный спрятал труп на балконе и постепенно его расчленял. Части тела мужчина выносил в подвал, а оттуда выбрасывал в мусорных пакетах. Как сообщает телеканал “360”, полиция задержала зека с очередным мешком.
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