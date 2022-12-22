“Мы потеряли ее”: продюсер Киселев сделал заявление о сбежавшей в Израиль жене иноагента Пугачевой

“Мне 70 лет, терять мне нечего, но я ради молодых моих последователей: продюсеров, промоутеров, артистов хочу высказаться. Тем более, в силу и возраста, наверное, я могу уже ничего не бояться и говорить смело”, – пояснил свое письмо Киселев.

Он возмущен обилием “ручных “звездулек”, которые за государственные деньги являются “патриотами”, выступая вдали от СВО, но при этом не забывая выбивать и вытребовать себе гонорары”.

“Считаю абсолютной профанацией проведение каких-то немыслимых концертов в городах за тысячу километров от фронта, к которым привлекаются абсолютно не звездные и неизвестные артисты, отличающиеся только тем, что с ними есть специальные договоренности. Эти так называемые артисты-патриоты из категории “ручных” получают безумные гонорары”, – поражен Киселев.

При этом, как пишет Киселев, “Юлия Чичерина, Лариса Долина, Юлия Барановская, Ольга Кормухина, Елена Север и девушки-поэтессы бесстрашно выступали в самых горячих точках, некоторые даже умудрились побывать в Херсоне, выступая на концертах при подготовке к референдуму, что по нынешним временам не просто на линии фронта, а за линией фронта”.

Продюсер продолжает: “Многие наши звезды, которые воспитаны Отделом культуры ЦК Партии, ушли – Магомаев, Кобзон, Сенчина, Пахоменко. А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару – украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Вытолкали этих артистов за границу. Алла Борисовна Пугачева — я с ней не согласен и не оправдываю ее последующие действия. С позволения сказать, ее муж, ему Бог судья, но Алла? Она решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят. Но вместо того, чтобы пригласить ее, поставить ее, образно говоря, в строй, ее потеряли, а она ведь могла стать путеводной звездой. Надо дорожить тем, что имеем. Кроме Александра Маршала, Николая Баскова, кроме Ларисы Долиной и Григория Лепса фактически нет ни одного артиста серьезного поколения, который стоит делами за свою страну”.

Продюсер уверен: сбежавшие из страны звезды будут возвращаться. “Да, конечно, были прецеденты возвращения обитателей “литературных пароходов” — Вертинский, Горький, Мандельштам, посмотрите, какие это были имена. А сегодня мы кого будет возвращать? Галкина, Милохина, Little Big, Макаревича, Гребенщикова?” – задает риторический вопрос Киселев.