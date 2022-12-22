Скандалы: Испанский сбыт

В Петербурге осудили члена наркокартеля

Российские следователи разоблачили членов международного наркосиндиката, граждан Испании и Эквадора. 19 декабря суд в Санкт-Петербурге признал одного из сообщников, криминального мафиози по прозвищу Педро, виновным в незаконном обороте и контрабанде запрещенных веществ. Его приговорили к длительному сроку заключения. Второй сообщник уже отбывает наказание.

«Известиям» стали известны подробности международного расследования.

Под веселый клич фанатов

Члены латиноамериканского наркосиндиката, к которому имеют прямое отношение фигуранты многолетнего процесса, впервые посетили Россию в 2018 году во время мундиаля. Однако спортивный интерес они совместили с делами картеля. Иностранцы, как и тысячи других гостей России, въехали по паспортам болельщиков, чтобы избежать лишнего внимания со стороны силовиков. Здесь им удалось выйти на представителей отечественных криминальных кругов и договориться о систематических поставках «элитного порошка». Испаноговорящие гости предложили настолько привлекательную цену за свой товар, что быстро заручились согласием российских партнеров.

— Картели в последние годы рассматривают российский рынок сбыта как один из перспективных, это была попытка наладить прямой канал поставки из Нового Света в Россию, минуя страны ЕС, — рассказал «Известиям» бывший руководитель антинаркотического подразделения Следственного департамента МВД полковник юстиции в отставке Сергей Пелих. — Цена, которую они предложили, была заманчивой — $27 тыс. за килограмм кокаина. Для примера, среднеоптовая стоимость, по которой драгдилеры закупают кокаин для российского потребителя, в среднем составляет $40 тыс. Поскольку товар шел напрямую от производителя из Южной Америки — его качество (имеется в виду высокая концентрация и отсутствие примесей в составе вещества. — Ред.) было куда выше европейского, так как на протяжении пути через Старый Свет товар неоднократно разбавляется посредниками.

В перспективе, в случае успешного открытия канала, продавцы пообещали дисконт до $23 тыс. за килограмм. Речь шла о планах единовременной доставки наркотиков до 50 кг. Однако следователям и оперативникам стало известно о пилотной сделке.

Мадридский связной

Первым в сети полицейских попал гражданин Эквадора и Испании Фернандо Санчес 1977 года рождения. Его задержали после доставки груза в порт Санкт-Петербурга. Этот человек отвечал за логистику и выполнял поручения патрона, находившегося в Испании и координировавшего сделку. Изначально российским следователям было известно лишь прозвище его босса — Педро.

— Современные инструменты логистики позволяли отслеживать грузы, размещенные в контейнере, в режиме онлайн, причем официально, — объясняет специалист по международному наркотрафику Пелих. — Собственно, как почтовую корреспонденцию. Плюс у наркоторговцев были свои люди и родственники в портах почти на всей протяженности маршрута. Пробная поставка была спрятана в рефрижераторном отсеке с внешней стороны контейнера, поэтому сообщникам не требовалось связываться с сопутствующими поставками легальных товаров.

Из материалов дела следует, что семь брикетов, в которых был расфасован груз, находились в технической полости контейнера на судне Baltic Autumn, следовавшем из эквадорского Гуякиля. Задачей Санчеса было забрать груз и передать его российскому партнеру — детали, в том числе номер контейнера с тайником, он узнал от Педро в последний момент в Испании. Санчес добрался в Петербург через Амстердам в ноябре. Его перемещения в Северной столице проходили под контролем оперативных сотрудников. 7 ноября сыщики наркоконтроля выступили в роли покупателей товара, полученного Санчесом в порту, после чего иностранец был задержан. Менее чем через два года, в июле 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Мужчине грозило пожизненное заключение, но от более серьезного срока его спасли раскаяние, помощь следствию и наличие малолетних детей.

Эмиссар картеля

Показания Санчеса дали следователям улики против других участников преступной группы, в первую очередь против Педро. За этим псевдонимом скрывался 45-летний Кортес Кинонес Франсиско Шавье. Как выяснили российские следователи, это член одного из самых опасных преступных сообществ в мире — наркокартеля «Кали». Сам мужчина родился в Колумбии, получил гражданство Эквадора, но проживал в Мадриде. Когда российские следователи собрали доказательства, то обратились к испанским властям с запросом об экстрадиции. Судьи королевства сочли доводы отечественных силовиков убедительными и под конвоем в марте прошлого года наркобарона отправили в Россию.

«Кали» — колумбийский наркокартель, созданный в конце 1970-х годов. Считается, что он был разгромлен в конце 1990-х, однако его активные члены продолжают свою деятельность, распространяя наркотики по всему свету в промышленном масштабе. Знаменитый Медельинский картель, в котором заправлял Пабло Эскобар, сначала был партнером «Кали», но потом между ними началась война. «Кали» оказывал помощь правительству в борьбе с конкурентом и вышел победителем из «кокаиновой войны». По разным оценкам, ему удалость захватить до 90% кокаинового трафика на планете. Картель считался «миролюбивым» — войне с представителями власти они предпочитали подкуп чиновников и спонсирование лоббистов. Однако в 1990-х американские спецслужбы начали активную борьбу с мафией: были арестованы главари организации, свыше 50 т груза конфискованы, изъяты активы картеля на миллионы долларов. Картель как таковой прекратил свое существование после осуждения его главарей — братьев Хильберто и Мигеля Орехуэла (они получили по 30 лет лишения свободы). Однако их многочисленные сообщники продолжили то, чем занимались всю жизнь.

— Выручил тот факт, что Кортес поленился оформить документы на испанское гражданство, хотя у него были все шансы. Дело в том, что для испаноговорящих в королевстве предусмотрена упрощенная процедура. Санчес ей воспользовался, а Кортес нет. Своего подданного Испания нам не выдала бы, — говорит Сергей Пелих.

Дело в отношении Кортеса поступило в суд еще в апреле и рассматривалось с участием присяжных-заседателей по требованию подсудимого.

— Коллегия присяжных голосами пять к трем признала Кортеса виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима, — сообщила «Известиям» руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Оба фигуранта расследования имели богатый опыт в международной наркоторговле. Следствие обнаружило многочисленные следы других преступлений группировки, работа по которым продолжается. Однако внешнеполитические события мешают эффективной борьбе с кокаиновым трафиком в полной мере, считает офицер МВД в отставке Сергей Пелих.

Иван Петров

Оригинал материала: “Известия”