Стала известна причина смерти звезды “Треугольника печали” Чарлби Дин

Звезда нашумевшей социальной сатиры “Треугольник печали” Чарлби Дин скончалась в конце лета в возрасте 32-х лет. Накануне были обнародованы результаты вскрытия и причина внезапной смерти актрисы. По словам представителя главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, Дин умерла от бактериального сепсиса, развившегося в результате операции по удалению селезенки, которую актриса перенесла еще в 2009 году после страшной автомобильной катастрофы.

Сепсис был осложнением асплении вследствие травмы тела, – сообщил представитель.

Причиной развития сепсиса послужила бактерия Capnocytophaga, к которой люди без селезенки особенно восприимчивы.

Чарлби Дин родилась в Кейптауне, Южная Африка, и начала работать моделью в возрасте 6-ти лет. После школы Дин поступила в театральное училище и стала брать уроки актерского мастерства. Она снялась в сериалах “Спад” и “Элементарно”, а также в блакбастере DC “Черная молния”, однако на весь мир прославилась благодаря работе в фильме Рубена Остлунда “Треугольник печали”, который в этом году получил Золотую пальмовую ветвь на 79-м Каннском кинофестивале и сейчас идет в российском прокате.