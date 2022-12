Вечер перемен: beauty-новинки, которые помогут зарядиться праздничным настроением

LOVE TEA ART

Специально к Новому году и рождественским праздникам коллекция Love Tea Art пополнилась свечами в вазах, которые расписаны вручную художницей Хорошей Машей. Окончив художественную школу и МГТУ им. А. Н. Косыгина, факультет декоративно-прикладного искусства, Маша начала сотрудничество с такими брендами, как Hermes, Chanel, Guerlain, Kilian, Jo Malone London и другими. Для Love Tea Art художница создала сразу несколько работ — изображения заснеженных домов, пряничных человечков, снегирей, сидящих на ветви рябины, Щелкунчика, елочных игрушек и других новогодних символов. Сами свечи состоят из соевого воска, кокосового масла и парфюмерной композиции в концентрации 15%. Среди ароматов — зеленый чай с абрикосом, базиликом и мандарином, марокканский чай с лимоном и мятой, а также черный чай с мускатным орехом и ванилью.

Благодаря сочетанию соевого воска, кокосового масла и парфюмерной композиции свеча сгорает равномерно, источая приятный аромат

HFC PARIS

Поклонники нишевой парфюмерии (и не только) оценят новинку от HFC Paris — подарочный набор с ароматами, лосьонами для тела, гелями для душа, парфюмированными свечами и брелоком, выпущенным ограниченным тиражом. Среди ароматов, которые спрятаны в празднично оформленную коробку, — цветочно-древесный Devil’s Intrigue, теплый чувственный Indian Venus, восточный Diamond in the Sky с нотой мадагаскарской ванили, Wear Love Everywhere, в котором бархатная роза соседствует с фруктами, воплощение современного цветочного шипра Red Iceberg и другие. Ни одна композиция не повторяется: оценив одну в геле для душа, другую можно послушать в лосьоне для тела, третью — во время горения свечи. В итоге — букет из почти двух десятков нишевых ароматов, где точно найдутся любимые.

Помимо набора, ярким подарком может стать полноразмерный аромат HFC Paris — каждый

флакон украшен авторскими иллюстрациями