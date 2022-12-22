Суд

Верховный суд оставил в силе собственное решение об отзыве свидетельства о регистрации у сайта «Новой газеты» novayagazeta.ru. Апелляционная коллегия сегодня рассматривала нашу жалобу на решение первой судебной инстанции (его единолично выносил судья Верховного суда Кириллов) от 15 сентября.Тогда был удовлетворен иск Роскомнадзора о лишении сайта статуса СМИ на основании двух ранее вынесенных ведомством предупреждений. Они последовали в течение одной мартовской недели, после второго предупреждения сайт и бумажная версия газеты приостановили свою деятельность.

Оба раза РКН вменял нам отсутствие маркировки при упоминании иноагентов. Один из которых тогда из реестра Минюста был исключен вступившим в силу решением суда. Оба предупреждения нами с весны оспариваются в судах.

Тем не менее ни судья Кириллов, ни коллегия не усомнились в правомерности такого решения и последовавшего за ним наказания. Решение оставлено в силе. Мы будем обжаловать его и дальше.

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