 

В больнице Парижа не стало Анны Нетребко: озвучен диагноз

22.12.2022, 13:45, Разное
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Народная артистка России Анна Нетребко много лет назад покинула родину. Оперная дива сияла на главных мировых сценах, заработав любовь и признание миллионов. После изменения политической обстановки в мире она максимально дистанцировалась от нашей страны.

Конечно, острые и необдуманные заявления никак не спасли оперную певицу от так называемой коллективной ответственности. Некоторые известные учреждения публично разорвали с ней контракты. Впрочем, и на родине не оценили хамского отношения.

Анна Нетребко официально лишилась возможности выступать в ряде российских опер. Тем не менее, график звезды оставался довольно плотным, пока ее не разбил тяжелый недуг.

Около недели назад оперная дива слегла в одну из клиник Парижа, куда приехала на выступление. Увы, но премьера не состоялась. Врачи, по ее словам, диагностировали перитонит.

Анна Нетребко достойно сражалась с болезнью на протяжении шести дней. Медики делали все, что могли, и в итоге спасли пациентку. В больнице звезды не стало, она выписалась и покинула лечебное учреждение.

Анна Нетребко рассказала шокированным поклонникам в социальных сетях, что во время лечения не могла ни ходить, ни даже говорить. Подписчики артистки в ответ осыпали ее теплыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления.


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