 

Новый год в Грязи: прислуга драит замок перед возращением Пугачевой из Израиля

22.12.2022, 13:45, Разное
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Накануне присоединения к России новых территорий Примадонна из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Но рвать с Россией окончательно она не планирует.

Друзья певицы говорят, что ожидают ее приезда в родные палестины “числа 30 декабря”. К этому времени в ее замке в подмосковной деревне все должно быть готово. Про это же рассказали и соседи Аллы Борисовны по Грязи. “Мы видели, как несколько раз к воротам замка подъезжали машины клининговых служб, – говорят жители. – Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна в замке. Явно ждут возвращения хозяйки”.

Убирать там предстоит много. Площадь особняка Галкина и Пугачевой – 2300 квадратных метров. Он стоит на участке в 1 гектар. В замке шесть этажей, есть отдельное крыло для гостей, детские комнаты, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, зимний сад, роскошный каминный зал, собственный кинотеатр, бассейн в китайском стиле, подземный гараж, семейный театр со сценой. А еще на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству…

Хрустальные люстры, сделанные на заказ гарпии, огромная скульптура рыцаря внутри, антиквариат – все нужно протереть от пыли, потому что Алла Пугачева очень щепетильна в вопросах чистоты. К ее приезду надо сделать так, чтобы дом сиял!


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