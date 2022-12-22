 

Мнение: Место проклятое, или 15 мертвецов на белорусское кресло

22.12.2022, 13:35, Разное
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Читатели прислали ссылку на удивительную историю работы Белорусского НКВД. Если верить перечню, все 15 чекистов, руководивших этим ведомством в первые 20 лет советской власти, оказались врагами народа и были расстреляны.

Ленин и Сталин проявили свойственную им государственную наивность, слепую веру в порядочность других людей. Стоило одному троцкисту слететь с должности, они тут же назначали на его место какого-нибудь польского шпиона, контрреволюционера, саботажника или врага народа (ссылка):

1. Яркин Виктор Иванович (чекист с 1918 по 1919)
Арестован 26 февраля 1937 года. Выездной сессией Верховного суда СССР 28 октября 1937 года приговорен по ст.ст.58-8,58-9 и 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян 29 октября 1937 г

2. Ротенберг Александр Иосифович
Председатель ЧК БССР (1920-1921). Прослужил недолго. До 1939 года находился в запасе УНКВД СССР по Московской области, после чего арестован и расстрелян.

3. Ольский (Куликовский) Ян Каликстович
Председатель ГПУБССР (1921 — 1923)
Арестован 30 мая 1937 года как участник шпионской и террористической польской организации. 27 ноября 1937 года Военной Коллегией Верховного суда СССР осужден по статьям 58-1 “а”, 58-8 и 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян в тот же день.

Ну и так далее, всего 15 руководителей, последовательно управлявших Белорусским ЧК. Я бегло пробежался по списку — кажется, он в целом верен, хотя внимательный исследователь наверняка найдёт в нём какие-нибудь пропуски и неточности.

Перечисленные в списке враги народа имеют схожую биографию: делали революцию, свергали царя, потом встали во главе органов госбезопасности Белоруссии и начали активно вредить советскому народу. По некоторым фигурантам данные скудны — ясно, что они попали к коллегам на карандаш и были подвергнуты суровой каре, но неясно, за какие именно преступления.

Из интересного. Роман Пилляр, родственник Дзержинского, происходил из баронского рода. Храбро сражался и с риском для жизни защищал советскую власть, но, как выяснилось, работал на поляков, 20 лет готовил контрреволюцию. Признался в работе на поляков и Станислав Реденс, родственник Сталина. Цитирую (ссылка):

Реденс был признан виновным в шпионаже в пользу польской разведки, а также в том, что он являлся участником заговорщической организации в системе НКВД, и по её заданию проводил враждебную работу, направленную на избиение партийно-советских кадров, проводил массовые необоснованные аресты советских граждан, многие из которых были расстреляны. На предварительном следствии и в судебном заседании Реденс признал факты применения им необоснованных репрессий в отношении многих советских граждан.

Источник: Место для дискуссий


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