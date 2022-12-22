Дробыш назвал русский язык причиной безуспешности артистов из РФ на Западе

Виктор Дробыш назвал причину безуспешности артистов из РФ в странах Запада. По мнению продюсера, препятствием в покорении зарубежного музыкального рынка стал русский язык.

Виктор Дробыш раскрыл свое видение безуспешности попыток отечественных артистов покорить зарубежный шоу-бизнес. По мнению продюсера, причиной того, что пока никто из РФ не попал в чарты за границей является языковой барьер. Большинство исполнителей из РФ не поют на английском, из-за чего их репертуар просто не понятен для слушателя на Западе. Непривычная фонетика кажется иностранцам слишком необычной, что мешает им воспринимать песни на русском.

При этом Дробыш уверен, что российские звезды не менее талантливы своих зарубежных коллег. Более того, для получения как славы, так и высоких гонораров не обязательно рваться на мировую сцену. Исполнители из РФ вполне самодостаточны и могут гастролировать в пределах только своей огромной страны. Их творческий материал не менее качественно сделан, чем репертуар самых крупных звезд глобального масштаба.

Достаточно одного хита, считает Виктор Дробыш, чтобы организовывать концерты по всей Российской Федерации. При этом из-за большой востребованности артиста ему некогда будет даже подумать и популярности за границей. Поэтому никаких проблем из-за отсутствия популярности на Западе продюсер не видит.