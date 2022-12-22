Финансист объяснил падения рубля и спрогнозировал его восстановление

Финансист Михаил Зельцер объяснил, почему в последнее время наблюдается падение курса рубля. Кроме того, эксперт спрогнозировал восстановление национальной валюты РФ.

Накануне на валютных торгах было зафиксировано падение курса рубля. Ситуацию прокомментировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По мнению эксперта, причинами такого снижения стало сокращение экспортной продукции и наоборот, восстановление импорта. Кроме того, к неблагоприятному курсу национальной валюты приводит спекуляция на рынке, которую подтверждают показатели волатильности. Также важным фактором стало возрастание расходов и сократившийся доход государственного бюджета.

При этом финансист считает, что неблагоприятная ситуация не продлиться долго. Уже скоро, уверен Михаил Зельцер, рубль продемонстрирует восстановление на бирже. Помогут в этом такие факторы, как валютные послабления, которые возможны на данный момент. Также важен для данного процесса баланс бюджета Российской Федерации и регионов.

Только за декабрь рубль потерял в курсе почти на 20 процентов, но такой расклад не является критическим. Восстановление национальной валюты может произойти уже совсем скоро, заверяет экономист. «Перегретый» рынок способен откорректировать соотношение стоимости валют. В итоге в ближайшее время можно ожидать, что курс доллара составит менее 70 рублей. Евро при таком положении дел будет стоить порядка 75 рублей. Сейчас они продаются на бирже соответственно по 72 и 77 рублей.