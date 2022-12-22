Российский бренд Caviar выпустил самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max

Российский бренд Caviar, известный премиальными версиями флагманских смартфонов, выпустил новый гаджет. Как заверяют эксперты компании, это самая дорогая в мире модель iPhone 14 Pro Max.

Российская компания Caviar, известная премиальными модификациями флагманских смартфонов, выпустила новый гаджет на основе очередной линейки от Apple. Diamond Snowflake, созданный на базе iPhone 14 Pro Max стал самым дорогой в мире устройством на основе данной модели. При создании «Алмазной снежинки» дизайнеры бренда использовали более пяти сотен настоящих бриллиантов. Это объясняет стоимость аппарата, которая начинается от 1,1 миллиона рублей.

При этом самая бюджетная модель, базой которой стал iPhone 14, оценена брендом Caviar в 1 миллион. В Swarovski Edition бренд использовал вместо бриллиантов кристаллы от Сваровски. Самая роскошная версия iPhone 14 Pro Max стоит уже 31,56 миллиона рублей. В оформлении девайса использовано белое золото из 247 бриллиантов размером в 3 миллиметра, из которых 132 расположены по контуру, а также 264 2-миллиметровых камня.

В продажу выйдет только два десятка самых дорогих в мире устройств, вошедших в «золотую» серию. Наиболее дорогие вариации с 1-терабайтной встроенной памятью при этом изготовлены в количестве трех единиц. Техническое оснащение остальных гаджетов линейки также на высоте, iPhone 14 Pro Max с флэш-накопителем в 128 ГБ получил ценник в 31,49 миллиона.