 

Под Петербургом мужчина взял в заложники собственную мать

22.12.2022, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вечером 21 декабря пьяный житель Сестрорецка под Петербургом взял в заложники собственную мать. 43-летний мужчина запер квартиру и стал угрожать оружием собственной 63-летней матери. Крики пенсионерки услышала соседка, она и вызвала полицию.

Как оказалось, у злоумышленника целая коллекция огнестрельного оружия. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, правоохранители уговорили мужчину сдаться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.22 / Брэд Питт и его подруга Сэт Хари запустили линию одежды, идея которой пришла ей во сне

19.05.22 / Мнение: Прогноз роста ВВП, отношение россиян к санкциям и товарные биржи для малого бизнеса

22.06.22 / Мнение: О новом ужасе для белых господ из Америки

23.05.21 / Ген, вызывающий наследственную глухоту у собак

09.06.22 / Станция “Парк Победы” работает штатно, угрозы пассажирам нет – Дептранс

14.10.20 / Собянин подписал указ о переходе Москвы на латиницу

07.10.22 / Мнение: О возможностях Украины обстреливать Москву

26.07.22 / «Выйди из гонки, Джо» – Байден сможет спасти свою партию, отказавшись от второго срока, считает аппаратчик-демократ

28.10.22 / Не ЭКО: Близкий человек раскрыл тайну беременности убитой раком Фриске

30.05.22 / Техника замедленного дыхания помогает заснуть за считаные минуты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика