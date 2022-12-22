Мнение: О секретном «оружии победы» России… Поможет?



Фото © Kremlin.ru

Военная цензура сработала из рук вон… Ничего удивительного — «раздолбайство», если не сказать резче, проникло повсюду. А иначе откуда в этом году столько «курения в неположенных местах» даже на самых стратегических объектах?

Короче, дело было так. Российский президент Владимир #Путин с триумфом выступил на расширенной коллегии Минобороны России. А перед её началом он осмотрел выставку современных и перспективных образцов техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты видов и родов войск. И вот тут…

Но сначала — вопрос. Активисты «окопной правды» уже криком кричат по поводу Зимнего наступления ВСУ. По их мнению, оно может стать катастрофическим для России, которая «потеряет всё». Но Верховный главнокомандующий словно бы и не видит этой опасности. Даже на коллегии Минобороны, где были анонсированы некие судьбоносные заявления относительно спецоперации, он спокойно говорил про то, как «улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов», и не менее спокойно выслушивал доклад министра обороны про достижения в решении жилищных проблем военнослужащих, строительство зданий и сооружений парковой и казарменно-жилищной зон, проведение военных и военно-морских парадов. Рутина…

Так что же, никто не видит «реальной опасности»?

Или просто #Россия ещё не все козыри достала из рукава?

Вероятно, второе. Видимо, есть в российском арсенале некое «чудо-оружие», которое будучи применённым в нужное время и правильным образом таки обеспечит решающую победу. Хотя бы духовную и моральную…

И вот оно попало в кадр. Случайно.



Источник фото — Kremlin.ru

Что ж… «и расточатся врази…», да. «Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут». Мощь непостижимая и необоримая.

Человек секулярный мог бы задаться вопросом: как так? Церковь же отделена от государства, и церковным ли сановникам присутствовать на совещаниях руководства государственных органов? Человек ехидный мог бы поинтересоваться, что там с Шестой заповедью? Человек занудный мог бы спросить, где же иерархи остальных 70 религиозных конфессий? Где муфтий, раввин, шаман и т.д.?

Но будем же выше этого. Речь о коллегии Минобороны России, а значит каждый из присутствующих и есть залог надёжности обороны страны. В конце концов, будущий генералиссимус Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной широко использовал образы православных святых Александра Невского и Дмитрия Донского и небесное их покровительство. Кто сказал, что они не помогли?

И тут — поможет?

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