 

Кейт Миддлтон получила титул, ранее принадлежавший принцу Уильяму

22.12.2022, 11:15, Разное
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Король Великобритании Карл III наградил Кейт Миддлтон новым титулом полковника ирландской гвардии. Ранее это звание носил ее супруг, принц Уильям — титул он получил в 2011 году всего за два месяца до свадьбы с Кейт от своей покойной бабушки, королевы Елизаветы. Кстати, теперь, когда титул перешел к Кейт, он будет полковником валлийской гвардии. 

Отметим, что наряду с Кейт и Уильямом королеву-консорта Камиллу назначили полковником гренадерской гвардии. До нее этот титул принадлежал принцу Эндрю, однако тот лишился звания из-за нашумевшего секс-скандала.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон провела рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве, где они с 7-летней дочерью Шарлоттой появились в одинаковых бордовых образах. А в середине месяца Уэльские опубликовали новую рождественскую открытку, на которой запечатлены со всеми тремя детьми. 


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