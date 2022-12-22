 

Леонардо Ди Каприо заметили с новой девушкой на фоне слухов о романе с Джиджи Хадид

22.12.2022, 11:15, Разное
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В минувший вторник 48-летнего лауреата премии “Оскар” Леонардо Ди Каприо заметили к компании новой девушки. Ей оказалась 23-летняя дочь актера Лоренцо Ламаса Виктория Ламас. Пара провела вечер за ужином в ресторане Bird Streets в Западном Голливуде, где их и поймали репортеры Daily Mail. Лео вышел из заведения первым, чтобы забрать с парковки автомобиль, а чуть позже к нему вновь присоединились Виктория, и они уехали вместе. 

Впрочем, инсайдер из близкого окружения актера отрицает, что Лео и Виктория были на романтическом свидании. В диалоге с прессой источник заявил, что это был “ужин для компании”. 

Напомним, что последние несколько месяцев инсайдеры утверждали, что Леонардо Ди Каприо крутит роман с супермоделью Джиджи Хадид. Об их отношениях впервые заговорили в начале сентября, почти сразу после его громкого расставания с Камилой Морроне. Позже их заметили вместе на афтепати Недели моды в Нью-Йорке, а уже в конце месяца осведомленный источник таблоида Us Weekly сообщил, что кинозвезда, наконец, официально встречается со своей новой избранницей. 

В начале ноября Лео и Джиджи вместе отметили Хэллоуин. Тем не менее, сами они никак не комментировали свой предполагаемый роман. 

Виктория Ламас


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