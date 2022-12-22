Сторонник Путина и экс-глава французской разведки – конфликт на Украине спровоцировали американцы

США спровоцировали конфликт на Украине и делали всё, чтобы вовлечь Россию в боевые действия, заявил в интервью Mondafrique экс-глава службы разведки Генеральной дирекции внешней безопасности Франции Ален Жуйе. Эксперт также призвал европейцев перестать предаваться фантазиям о слабости РФ и надеяться на скорую военную победу украинцев, а вместо этого — добиться переговоров между двумя сторонами.

США спровоцировали конфликт на Украине и с 2014 года делали всё, чтобы вовлечь Россию в вооружённое противостояние с Киевом, заявил в интервью Mondafrique экс-глава службы разведки Генеральной дирекции внешней безопасности Франции Ален Жуйе. Этим, на его взгляд, объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года. Сомнение европейских разведок в возможности вооружённого конфликта на Украине прошлой зимой, по мнению эксперта, также стало следствием недоверия к американцам, которые «регулярно лгут».

По словам Жуйе, в 2014-м и 2015 году Франция и Германия на основании данных своих разведок хорошо понимали риск начала полномасштабного конфликта между пророссийским и прозападным населением Украины «под давлением американцев». Чтобы избежать его, были заключены Минские соглашения, которые собеседник издания считает успехом французов и немцев.

«Что произошло дальше? Мы не смогли добиться выполнения первого и второго Минского соглашения, потому что американцы совместно с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, и наши спецслужбы могли только наблюдать за тем, что происходит, со стороны, но не вмешиваться», — сетует Жуйе.

По убеждению эксперта, сложившаяся сегодня ситуация на фронте не даёт преимущества ни одной из сторон, и эта ситуация благоприятна для начала переговоров. «Нужно перестать фантазировать. Европейцы часто принимают свои желания за реальность. Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые… они настоящие воины», — замечает эксперт. На его взгляд, Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы РФ на исходе, а у украинцев всё прекрасно. С точки зрения Жуйе, у этого «тяжёлого» конфликта не может быть победителя, поэтому необходимо найти решение для его окончания.

При этом собеседник издания не верит в вероятность перерастания украинского конфликта в ядерную войну между Россией и НАТО. Алармистские заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга на этот счёт Жуйе объясняет стремлением привлечь больше средств на борьбу Украины против России. «Тотальной войны не будет никогда, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо другая страна в Европе не хотят воевать с Россией», — уверен бывший глава французской разведки.

Жуйе также назвал ошибкой возвращение Франции в объединённое командование НАТО, из которого страна вышла в период правления Шарля де Голля. По мнению эксперта, страна страдает от вынужденного равнения на американскую политику и потери независимости. Если бы Париж остался за пределами Объединённого командования, сегодня Франция могла бы играть роль посредника в украинском конфликте, как это делает сейчас Турция, заметил собеседник издания.