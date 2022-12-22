 

В Челябинске затопило главный проспект из-за прорыва водопровода

22.12.2022, 10:55, Разное
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В Челябинске на Комсомольском проспекте прорвало водопроводную трубу, в результате затопило проезжую часть. Экстренные службы чистят ливневки и сгоняют воду с дороги, сообщает URA.RU. Также ведутся работы по ликвидации аварии.

Из-за подтопления в троллейбусе, который следовал по Комсомольскому проспекту, произошло замыкание. В транспорте в этот момент находились пассажиры. Водитель обесточил троллейбус, правда, самостоятельно выбраться люди не смогли. По данным РИА ФАН, МЧС уже доставило пассажиров в безопасное место.


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