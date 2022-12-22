 

Более 500 новых школ и детсадов: Москва продолжает модернизацию системы образования

22.12.2022, 10:55, Разное
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Школы Москвы входят в пятерку лучших в мире по уровню математической, читательской и компьютерной грамотности, подчеркнул Собянин. Мэр обратил внимание, что в сентябре 2022 года в школы, детсады и колледжи пришли более 1,6 миллиона ребят – это рекорд в истории столицы.

Москва системно развивает и модернизирует образовательную инфраструктуру, отметила начальник Дирекции по строительству и реконструкции столичного Департамента образования и науки Александра Корнеева. Она уточнила, что в прошлом году в столице возвели 34 здания школ и детских садов, а в 2022-м – более 40.

“За 10 лет в столице возведено более 500 объектов образования. При этом по сравнению с другими крупными городами страны Москва ежегодно строит в несколько раз больше школ и детсадов”, – добавила Корнеева.

В столичных школах действуют предпрофессиональные классы. Они позволяют школьникам познакомиться с профессиями и осознанно подойти к выбору.

В сентябре 2022 года в Москве начали работать спортивные, космические и авиастроительные классы. Занятия ведут учителя, сотрудники ведущих вузов и практикующие специалисты.

На данный момент профессиональные классы открыты уже в 400 школах, сообщила заместитель главы Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева. По ее словам, в рейтинге абитуриентов выпускники таких классов занимают первые строчки.

“За время появления и развития предпрофессиональных классов в разы увеличилось количество выпускников московских школ, которые поступают в ведущие вузы. Например, в вузы технической направленности количество детей, которые поступают на бюджетные места по итогам окончания предпрофклассов, увеличилось в 2,5-3 раза”, – рассказала Киселева.

С 1 февраля 2023 года столичные школьники будут готовиться к ЕГЭ по-новому. По ряду непрофильных предметов обучение завершится 31 января. Изучение профильных продолжится, также начнутся занятия в разноуровневых практикумах по предметам, выбранным для сдачи Единого госэкзамена.

Напомним, что мэр Москвы выступил с отчетом перед столичными парламентариями в среду, 21 декабря. Он рассказал о развитии экономики и транспорта, обновлении жилого фонда и других результатах работы городского правительства в уходящем году.


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