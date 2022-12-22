Каскад Верхневолжских ГЭС отмечает День энергетика благотворительной акцией

Каскад Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) в восьмой раз провел благотворительную акцию «Рожденные энергией»: гидроэнергетики закупили современное диагностическое оборудование для акушерского отделения Угличской ЦРБ.

В этом году гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС профинансировали поставку ультразвукового линейного датчика для аппарата ультразвуковой диагностики, ранее угличское акушерское отделение получило от компании фетальный монитор матери и плода, автоматический анализатор для измерения билирубина у новорожденных, электронные весы, холодильное фармацевтическое оборудование.

По словам врио главного врача Угличской центральной районной больницы Ирины Кутузовой, проект РусГидро «Рожденные энергией» помог десяткам маленьких угличан появиться на свет.

На протяжении нескольких лет Каскад Верхневолжских ГЭС отмечает профессиональный праздник – День энергетика, организуя благотворительную акцию «Рожденные энергией». За семь предыдущих лет Каскад Верхневолжских ГЭС подарил родильному отделению рыбинской больницы №1 фетальные мониторы, гематологический анализатор, тромбоэластограф, датчики для аппарата УЗИ, систему регистрации отоакустической эмиссии для объективного аудиологического обследования новорожденных. Такое обследование проводится в рамках национального проекта «Здоровье» и позволяет своевременно выявить нарушения слуха у ребенка и провести последующую реабилитацию тугоухости.

В канун Дня энергетика Каскад Верхневолжских ГЭС завершает реализацию благотворительной программы 2022 года. За прошедший год благотворительную помощь от энергетиков получили педагоги и воспитанники детского дома Волжский, угличский Дом детского творчества, спортивные школы Рыбинска и Углича, Рыбинская археологическая экспедиция, «Землячество мологжан», школа-интернат № 1 Рыбинска и Центр помощи детям.

РусГидро реализует комплексную благотворительную программу как по воспитанию нового поколения профессиональных энергетиков, так и по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»