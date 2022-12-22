Не надоело? – Личное мнение

Вот серьёзно, до слёз тут — смеялась-смеялась и решила высказаться. Дорогие мои, а вот вам самим не надоело покупать наряды на новогодние корпаративы?



Фото: istockphoto.com

То есть, вы весь год ходите-ходите, а потом — бац! — на корпорат заваливаетесь очень нарядные!

Нет, я понимаю желание выглядеть лучше. Выделиться. Это прекрасно, раз это пока хочется, но — платьем? Это смешно.

Вы знаете, что на платье никто не смотрит? Вот вы потратили кучу денег, старались, а в итоге всё равно все смотрят на фигуру в целом, но в основном — на лицо.

Хотите выделиться, привлечь внимание? Дам совет — поменяйте цвет глаз! Вот это точно все заметят и оценят!

Южнокорейские цветные линзы ADRIA помогут кардинально изменить образ. К примеру, из темноглазой шатенки превратиться в синеглазую блондинку. И тогда на новогодней вечеринке всё внимание будет приковано только к вам!

Цветные линзы ADRIA гарантировано перекрывают даже самый тёмный родной цвет глаз — ведь корейцы сплошь кареглазые, и линзы разрабатывают под себя. Кстати, в Южной Корее линзы носит 70% населения, причем 40% пользователей предпочитает именно цветные.





Корейцы вообще фанаты этого аксессуара, потому как никто другой знают толк в цветных линзах.

В Росси у ADRIA, пожалуй, самый широкий выбор цветов. Как естественных оттенков — голубых, синих, зеленых, карих, серых и прочих цветом, так и CRAZY-линз для вечеринок и новогодних корпоративов. Например, с вертикальными «хищными» зрачками:

Нереальными цветами:

И другие необычные и даже немного жутковатые варианты:

Есть даже линзы, которые светятся в ультрафиолете — специальный вариант для ночных клубов. И линзы на полную склеру — чёрные и белые — которые закрывают и радужку, и белок, то есть весь глаз целиком. Такой пугающий образ подойдет для тематических карнавальных вечеринок.

Цветные линзы ADRIA есть как с диоптриями, так и без — поменять цвет глаз могут и те, у кого нет проблем со зрением.

Линзы ADRIA имеют все необходимые сертификаты.

Тонкие, комфортные цветные линзы ADRIA можно носить не только по праздникам, но и ежедневно, с утра и до вечера. Цена линз на три месяца — всего 1’320 руб. То есть, месяц ношения всего ~ 400 руб. Можно вообще обзавестись несколькими парами линз разных цветов, и менять свой образ хоть каждый день.

Купить цветные линзы ADRIA можно официальном сайте, Wildberries, Ozon и в салонах оптики вашего города.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

—