Как только найдётся «глупец» на эту должность — Маск пообещал уйти с поста гендиректора Twitter после провального опроса

Новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что готов уйти с поста гендиректора, как только найдёт «кого-нибудь достаточно глупого», чтобы тот пожелал взяться за эту работу вместо него. Маск написал об этом после проведения опроса, в рамках которого более половины пользователей Twitter ответили, что ему надо оставить этот пост, пишет Politico. В то же время это заявление Маска ни к чему не обязывает — и неясно, какую роль в компании реально будет играть новый директор, отмечается в статье.



AP

Илон Маск заявил, что планирует уйти с поста генерального директора компании Twitter, после того как большинство пользователей этой соцсети выступили за то, чтобы он оставил эту должность. Согласно результатам проведённого в минувшее воскресенье опроса, за это проголосовали 57,5% респондентов, пишет Politico.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и поддержки серверов», — написал Маск во вторник на своей странице в Twitter. Это была его первая публичная реакция на итоги опроса, поясняется в статье.

Но хотя большинство пользователей Twitter выразили мнение, что Маск должен покинуть эту должность, его ответная публикация ни к чему не обязывает. Кроме того, пока сложно прогнозировать, какова будет реальная роль нового генерального директора, если владельцем компании по-прежнему будет оставаться такая «доминирующая личность», как Маск, подчёркивает Politico.

В любом случае кандидатуру его будущего преемника ещё предстоит определить. Между тем в прошлом месяце Маск высказал предположение, что ему, возможно, придётся объявить себя банкротом, чтобы выплатить взятый им для покупки Twitter банковский заём в размере $13 млрд. По его словам, его личное состояние заметно уменьшилось с тех пор, как он купил эту соцсеть, потеряв титул самого богатого человека в мире, отмечается в статье.

Менее чем за два месяца, прошедшие с тех пор, как Маск выкупил Twitter за $44 миллиардов и стал владельцем этой компании, он уволил практически всё высшее руководство, заметно сократил остальной персонал, лишил её крупных рекламодателей и разблокировал ряд аккаунтов, включая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, напоминает Politico. Его действия вызвали у некоторых серьёзные опасения по поводу перспектив этой соцсети.

Но, несмотря на все противоречия, которые удалось разжечь Маску после того, как он отменил большинство существовавших ранее и направленных на борьбу с дезинформацией правил Twitter, мотивировав это своей приверженностью принципу «свободы слова», многие влиятельные пользователи продолжают использовать этот сайт. По их мнению, альтернативной платформы с таким же охватом журналистов и «инсайдеров» на данный момент просто не сущестует, поясняет Politico.