Экс-полковник Макгрегор – американские войска попросту не готовы к конфликту в Восточной Европе

Многие считают Польшу своего рода плацдармом для военных действий против Москвы, однако они забывают, что РФ — это не Вьетнам, а американские войска не готовы к такому противостоянию, заявил полковник Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. Есть опасения, что Байден может принять решение о вводе частей американской армии на Западную Украину, оправдывая это созданием безопасной зоны и защитой демократии, однако это крайне опасный вздор, полагает военный.

Скажу вам: больше всего я боюсь — слушая вас и нашего друга Скотта Риттера, читая СМИ, доступные мне, — того, что президент Польши сумасшедший. Он крайне озабочен идеей разжечь противостояние, которое историки когда-то назовут третьей мировой войной.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Вспомним то, что мы обсуждали ранее: фактор малой страны, которая эффективно использует большую.

Может ли Джо Байден… хотя, кто вообще может понять, что у него в голове? Будет ли на Джо Байдена оказано давление? Со стороны Пентагона или глобалистов, чтобы он сдержал Польшу?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, многим приходит в голову мысль, что Польша — это плацдарм для действий против РФ и что мы должны быть готовы использовать это, чтобы спасти Украину от неизбежного уничтожения. Поэтому я написал ту статью. Потому что я боюсь, что мы неожиданно услышим по телевизору от Джо Байдена: «Мои соотечественники, сегодня вечером я отдал приказ нашим силам продвинуться на территорию Западной Украины», чтобы предоставить «безопасную гавань» или что-то вроде того, создать зону безопасности на Западной Украине ради мира, демократии и свободы — которые не имеют никакого отношения к тому, что происходит на местах на Украине. То же самое мы говорили и о Вьетнаме. Но тут речь не о Вьетнаме, а о РФ — великой державе!

Если он сделает это, конгресс ничем не ответит. Конгресс ничего не сделает. Президент Соединённых Штатов не может единолично объявлять войну! Я осведомлён о резолюции о военных полномочиях, но думаю, это неконституционно, хотя это и узаконено. Это тут же сыграет на руку глобалистам. Мы знаем их цель — сместить президента Путина. Позором и унижением либо смертью.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Поэтому я считаю очень важным, чтобы люди поняли смысл того, что я написал в своей статье. Что бы ни говорили с целью оправдать потенциальный ввод наших войск на запад Украины — это должно тут же отвергаться, как опасная чушь. Возможности сделать что-то иным образом уже давно нет. Если люди всерьёз пытались предотвратить начало российской спецоперации на Украине или сдержать продвижение ВС РФ в пределах нескольких километров — такая возможность была в феврале, марте и апреле. Мы бы могли послать туда многочисленные войска очень быстро. Но, разумеется, мы этого не сделали. Господин судья, мы не сделали это, потому что они не готовы. И сейчас у нас нет боеспособных сил для участия в настоящей войне в Восточной Европе. Это всё опасный вздор!

Дата выхода в эфир 20 декабря 2022 года.