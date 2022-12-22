Дом каннибала: покупатель недвижимости получил жуткий бонус

В России предприимчивые граждане при покупке недвижимости скорее всего рассчитывают на дополнительные бонусы. При оформлении сделки на квартиру в новостройке можно рассчитывать на бесплатный ремонт или просто скидку. На вторичном рынке зачастую просят в счет дома оставить часть мебели или техники. Однако в США разыгралась совершенно жуткая история.

Бонусом для нового собственника дома стали человеческие останки. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star. По данным издания, владельцем недвижимости раньше был каннибал, то есть любитель полакомиться человеческим мясом.

Новый владелец дома Алекс Дил, как уточняет Общественная служба новостей, купил его в начале 2020 года. Сделка стоила американцу сто тысяч долларов. После переезда собственник обнаружил в своем жилище сразу три набора посуды, содержание которой привело его в ужас.

Мужчине пришлось убирать из дома человеческие останки. Однако остался в злосчастном месте еще на несколько месяцев. Сам житель США утверждает, что все время пребывания жилище каннибала напоминало ему место преступления.

Меж тем, правозащитники рекомендовали не публиковать никаких фото, ведь дом уже выкупила семья пожизненно осужденного преступника. Сама история убийства началась годом ранее.

По данным портала VSE42.RU, жертвой каннибала стал 25-летний студент. Некто Марк Латунски познакомился со своей жертвой через специальное приложение зимой 2019 года. В канун Рождества каннибал убил молодого парня и расчленил его тело.

Изначально преступник был признан невменяем, однако еще до начала суда признался в содеянном. В США его приговорили к пожизненному заключению. Суд вынес решение 15 декабря текущего года.