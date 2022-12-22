 

Дом каннибала: покупатель недвижимости получил жуткий бонус

22.12.2022, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В России предприимчивые граждане при покупке недвижимости скорее всего рассчитывают на дополнительные бонусы. При оформлении сделки на квартиру в новостройке можно рассчитывать на бесплатный ремонт или просто скидку. На вторичном рынке зачастую просят в счет дома оставить часть мебели или техники. Однако в США разыгралась совершенно жуткая история.

Бонусом для нового собственника дома стали человеческие останки. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star. По данным издания, владельцем недвижимости раньше был каннибал, то есть любитель полакомиться человеческим мясом.

Новый владелец дома Алекс Дил, как уточняет Общественная служба новостей, купил его в начале 2020 года. Сделка стоила американцу сто тысяч долларов. После переезда собственник обнаружил в своем жилище сразу три набора посуды, содержание которой привело его в ужас.

Мужчине пришлось убирать из дома человеческие останки. Однако остался в злосчастном месте еще на несколько месяцев. Сам житель США утверждает, что все время пребывания жилище каннибала напоминало ему место преступления.

Меж тем, правозащитники рекомендовали не публиковать никаких фото, ведь дом уже выкупила семья пожизненно осужденного преступника. Сама история убийства началась годом ранее.

По данным портала VSE42.RU, жертвой каннибала стал 25-летний студент. Некто Марк Латунски познакомился со своей жертвой через специальное приложение зимой 2019 года. В канун Рождества каннибал убил молодого парня и расчленил его тело.

Изначально преступник был признан невменяем, однако еще до начала суда признался в содеянном. В США его приговорили к пожизненному заключению. Суд вынес решение 15 декабря текущего года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.22 / Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за оспы обезьян

14.12.22 / Das Erste – страны ЕС согласились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление

19.07.22 / Мнение: Про Шахиды

29.12.21 / Мнение: “Рождественское перемирие”

28.05.22 / Xinhua – американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня нанесут вред лишь самим США

23.11.21 / Дочь принца Уильяма может получить два титула одновременно

01.03.22 / Бенедикт Камбербэтч получил звезду на Аллее славы в Голливуде

27.11.21 / Израильские ученые: Особая форма радиации убивает COVID за две секунды

30.01.22 / Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о помощи

17.10.22 / Глава комитета ГД по обороне отметил отлаженную работу по частичной мобилизации в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика