В Таманском заливе разлилось три тонны мазута

В акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря разлилось около трех тонн мазута. На место выехали экстренные службы и выставили боновые заграждения. Как сообщает “Царьград”, угрозы распространения мазута нет.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 40 человек и 12 единиц техники. Причины случившегося пока не известны, сообщает телеканал “360”.