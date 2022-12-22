 

В Таманском заливе разлилось три тонны мазута

22.12.2022, 9:35, Разное
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В акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря разлилось около трех тонн мазута. На место выехали экстренные службы и выставили боновые заграждения. Как сообщает “Царьград”, угрозы распространения мазута нет.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 40 человек и 12 единиц техники. Причины случившегося пока не известны, сообщает телеканал “360”.


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