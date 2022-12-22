 

Баня, сад и тайная комната: патриотка Собчак провела экскурсию по новому особняку

22.12.2022, 9:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезда телепроекта “Дом-2” Ксения Собчак наконец-то обзавелась собственным домом и вроде как даже построила любовь. Правда, брак с театральным режиссером Константином Богомоловым как началась со скандала, так и продолжается. Может, хоть с роскошным особняком повезет.

Недвижимость блогерши расположена в Подмосковье. Недавно там закончился ремонт, поэтому журналистка решила лично провести экскурсию по дому, записав часовой ролик для своего ютуб-канала.

Разумеется, Ксения Собчак напихала в видео кучу рекламы, да и сами дизайнерские решения без рекламы не обошлись. В общем, можно смело предположить, что часть денег на строительство телеведущая отбила.

Она, к слову, призналась, что считает себя патриоткой, поэтом в хоромах так много мебели от российских производителей. Даже в саду на территории особняка крупномерные деревья высадила отечественная компания, которая занималась озеленением столичного парка “Зарядье”.

Как уточняет Пятый канал, для внутренней отделки особняка Ксения Собчак выбрала мрамор, дерево и латунь. В просторном доме можно увидеть мозаику. На протяжении шести лет ремонтом и отделкой занимались профессионалы.

Ксения Собчак показала просторную прихожую, где удобно хранить зимние вещи, ведь в России преимущественно холодная погода. Она также явила зрителям тайную комнату – так блогерша назвала большую гардеробную с шубами и всевозможной обувью.

Баня в доме является гордостью телеведущей. Дизайнеры оформили ее в русском стиле. Для изготовления широкой скамьи пришлось спилить столетнюю сосну. Прямо в парилке установили генератор льда, чтобы Ксения Собчак наслаждалась и жаром, и холодом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / Актриса Людмила Поргина неожиданно сменила имидж

12.08.21 / Блогеры устроили вечеринку для вернувшихся из Токио олимпийцев

29.07.22 / Обозреватель Bloomberg – эпоха европейского авторитета Германии подходит к концу

23.11.22 / Что стоит за обысками в Киево-Печерской лавре

12.09.22 / Эмили Ратажковски подала на развод спустя два месяца после расставания с мужем

11.12.21 / Мнение: Досрочный конец

30.01.22 / Мнение: Трюдо скрылся от протестующих

06.11.22 / Секрет Павла (сам рассказал) – Личное мнение

19.05.21 / Турция сняла эмбарго на поставки на поясов шахидов в Палестину

01.02.22 / Инопланетяне увеличат продолжительность человеческой жизни до 220 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика