 

Группа школьников сговорилась и отменила занятия на полгода

22.12.2022, 9:33, Разное
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В одной из школ Вилючинска завершилось педагогическое расследование – учителя выясняли причину полугодичного отсутствия занятий.

Учебный процесс был сорван в конце 2021 года, когда десятые классы ушли на отдых в ноябре, а вернулись на уроки в конце апреля.

В Камчатском крае действует постановление, предусматривающее отмену занятий в школах при температуре воздуха ниже -20°С или в случае слишком высокой заболеваемости вирусными инфекциями. Во втором случае карантин вводится при отсутствии в классе половины учеников. Об этом от матери – чиновницы районного отдела образования, стало известно одному из школьников. Он собрал в приватном чате одноклассников и предложил им оригинальный метод пропускать учёбу. Позже к группе присоединились два параллельных класса, один девятый и несколько классов из других школ.

– В классе всегда отсутствовало минимально необходимое число учеников, чтобы не начинать занятия. Приходилось распускать всех по домам, – пояснила одна из педагогов.

Позже выяснилось, что учащиеся вели журнал и пропускали занятия по строго согласованному графику, пока один из учеников в третий раз в течение полугода не принёс справку о заболевании бубонной чумой. Выяснилось, что документ был сфальсфицирован. На общем родительском собрании педагоги планировали отменить для школьников летние каникулы, но решили ограничиться добровольным сбором средств на ремонт класса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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