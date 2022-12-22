Уорхол вместо Достоевского — в отказе от советского наследия в Украине добрались до русских писателей

После начала российской спецоперации власти Украины активизировали усилия, направленные на то, чтобы полностью устранить «остатки советского и российского культурного влияния» из общественного пространства, пишет South China Morning Post. С этой целью они сносят оставшиеся с прежних времён памятники и переименовывают сотни улиц в честь «своих собственных героев», говорится в статье.



AP

Власти Украины после начала российской спецоперации решили активизировать кампанию, которая когда-то была сосредоточена на устранении следов «коммунистического прошлого», однако при этом переориентировать её и поставить задачу «дерусификации» страны, включая переименование улиц и снос памятников прежней эпохи, пишет South China Morning Post.

В рамках этой кампании, в частности, президент Владимир Зеленский стал всё чаще надевать футболку с надписью: «Я украинец», — а также избегает использовать русский язык. «Украинцы переписывают свою собственную историю, даже когда их судьба висит на волоске. Их национальная идентичность переживает, возможно, беспрецедентный всплеск, в больших и малых масштабах», — говорится в статье.

За предыдущие годы большинство названий улиц, связанных с историческим наследием коммунизма, уже практически исчезли: «Теперь врагом является Россия, а не советское наследие», — сообщает South China Morning Post. По мнению сторонников этой кампании, в Советском Союзе на протяжении поколений принижали достижения украинских художников, поэтов и военных, прославляя при этом российских, поясняется в статье.

Теперь власти Украины активизировали усилия по стиранию «остатков советского и российского влияния» из общественного пространства, снося памятники и переименовывая сотни улиц в честь своих собственных старых и новых героев. В частности, в городе Днепр недавно снесли при помощи крана бюст знаменитого русского поэта XIX века Александра Пушкина, сообщается в статье.

Мэр Киева Виталий Кличко также объявил в этом месяце, что ещё около 30 улиц украинской столицы вскоре будут переименованы. До этого года в рамках программы «декоммунизации» в Киеве получили новые названия около 200 улиц, а в 2022 году — ещё столько же, говорится в статье.

Как пояснил заместитель председателя Киевского горсовета Владимир Прокопив, с 2015 года политика «декоммунизации» на Украине применялась относительно «мягко», чтобы «не оскорблять чувства русскоязычного населения», однако после начала российской спецоперации кампания заметно активизировалась.

По словам Прокопива, администрация Киева провела онлайн-опрос и за один день получила около 280 тыс. предложений. Затем группа экспертов проанализировала ответы, а муниципальные чиновники и местные жители принимали участие в одобрении окончательных планов по переименованию.

В частности, улица, носившая имя философа Фридриха Энгельса, будет теперь посвящена памяти украинского поэта-авангардиста Богдана-Игоря Антоныча. Ещё одна улица станет носить название «Героев Мариуполя». А бульвар имени Дружбы народов, отражавший разнообразие национальностей в составе СССР, будет посвящён Николаю Михновскому — «одному из первых сторонников независимости Украины», сообщается в статье.

Другая небольшая улица на севере Киева до сих пор носит имя знаменитого русского писателя Фёдора Достоевского. Однако вскоре она будет названа в честь художника Энди Уорхола из США, чьи родители имели корни в Словакии, недалеко от западной границы Украины, поясняет South China Morning Post.

Как рассказал в беседе с журналистами местный житель Валерий Шоломицкий, который прожил на улице Достоевского уже почти 40 лет, лично он не возражает против таких изменений, поскольку считает, что культурное наследие Уорхола также имеет отношение к Восточной Европе. Теперь «будет ещё лучше», считает он: «Возможно, это правильно, что мы сейчас меняем названия многих улиц, потому что раньше их называли неправильно».