К радости США Европа разглядела китайскую угрозу

Ситуация на Украине стала для Европы тревожным звоночком по многим параметрам, пишет Foreign Policy. В том числе она привела к тому, что Европа осознала свою зависимость от китайских технологий, а также в принципе стала настороженнее относиться к Пекину. Это не может не радовать США, которые давно подталкивали европейцев к этому.



AP

США и ЕС много лет не могли согласовать политику по Китаю. Но теперь, похоже, ситуация меняется, пишет Foreign Policy. И связано это с тем, что всё больше европейских лидеров осознают чрезмерную зависимость от китайских технологий и инвестиций и назревающее геополитическое соперничество с Пекином.

В течение нескольких лет лидеров ЕС раздражала жёсткая позиция США в отношении Китая. Теперь же «ястребы» начинают набирать позиции и в Брюсселе, и других европейских столицах. Так, Нидерланды собираются присоединиться к американским ограничениям на китайские полупроводники, Германия заблокировала ряд китайских инвестиций в технологии, а Бельгия следит за китайскими вливаниями в свою портовую инфраструктуру.

Эти тенденции приняли с распростёртыми объятиями в Вашингтоне, отмечает автор статьи. Ведь там давно предупреждали Европу о китайской угрозе. Кроме того, эти перемены в Брюсселе могут смягчить напряжённость между Вашингтоном и его европейскими союзниками. Европа может столкнуться с ещё большим давлением со стороны США в следующем году, поскольку в палате представителей будут править республиканцы.

Пекину пока не удалось убедить Европу в том, что опасения Вашингтона преувеличены, отмечает автор статьи. И отчасти мешает этому украинский конфликт, как считают эксперты. Он стал для ЕС сигналом о том, что Евросоюз плохо подготовлен к ведению крупной войны и слишком зависит от России. «По мере того как Европа пытается отучить себя от российской нефти и газа, возникают новые вопросы об уязвимости её критической инфраструктуры и цепочек поставок, особенно полупроводников и чипов, портовых сооружений, технологии 5G и других ключевых элементов экономики, которые всё больше и больше находятся в китайских руках», — пишет автор статьи. К тому же некоторые страны, особенно на востоке Европы, видят в РФ экзистенциальную угрозу для себя. И раз Китай РФ помогает, то и в нём они тоже начинают видеть недруга.

И всё же если США будут толкать Европу к большей конфронтации с Китаем, то у европейских государств могут появиться вопросы, как далеко они готовы зайти. Страны ЕС, страдающие от инфляции и энергетического кризиса, могут, наоборот, увеличить торговлю с Китаем, чтобы облегчить свои экономические проблемы.

К тому же некоторые в США не довольны, что Европа недостаточно быстро стала охладевать к Китаю. «Я не думаю, что Европа так же сильно воспринимает геополитический конфликт с Китаем, как США», — приводит издание комментарий эксперта из Eurasia Group. И это может быть связано в том числе с тем, что администрации Байдена необходимо координировать свою политику по Китаю только с одним правительством, а ЕС — более чем с двумя десятками стран.

Сейчас главная задача США — вернуть на свою территорию критически важную инфраструктуру, такую как производство полупроводников и микросхем. Но эти усилия окажутся гораздо более плодотворными, если они будут проводиться совместно с ЕС. Однако эксперты отмечают, что Вашингтон, скорее всего, продолжит свою тактику независимо от того, стоит ли Европа рядом с ним. «Работай со своими союзниками, но дай им возможность идти в своём темпе», — приводит Foreign Policy совет эксперта.