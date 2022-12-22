Как продлить красоту и жизнь наращенных ресниц: лайфхаки для сохранения вау-эффекта

Наращенные ресницы делают взгляд более выразительным. Ни одна тушь не может обеспечить аналогичный эффект. После процедуры реснички нуждаются в особом уходе. Это позволяет продлить их жизнь и красоту. При соблюдении всех правил они будут радовать вас не меньше месяца. В статье мы приведем лайфхаки для сохранения вау-эффекта.

Что происходит после процедуры

Хороший специалист по наращиванию принимает во внимание чувствительность ваших глаз. Он постарается минимизировать дискомфорт во время процедуры.

Однако после наращивания может возникнуть небольшое покраснение и сухость. Это нормальное явление, которое обычно держится не больше 1 часа.

Эффект от процедуры продолжается около 3 – 4 недель. Это связано с циклом роста ваших натуральных ресниц. Волоски растут 9 – 12 недель, а затем выпадают. После наращивания это будет менее заметно. Вы можете продлить эффект процедуры на несколько недель, если будете вовремя делать коррекцию.

Зачем нужен уход

После процедуры ресницы нуждаются в хорошем уходе. Это необходимо для их здоровья. При отсутствии уходовых процедур ваши естественные волоски будут повреждаться и плохо расти, а кожа на веках может зудеть из-за скопления омертвевших клеток.

Хороший уход также помогает сэкономить средства. Вам придется реже тратить деньги на коррекцию ресниц.

Важно помнить, что нарощенные ресницы нельзя красить, так как они должны смотреться естественно. Длинные волоски, покрытые жирной тушью, выглядят неэстетично.

Далее мы приведем правила, которые помогут вам сохранить эффект процедуры наращивания.

Не мочите ресницы

Чтобы искусственные волоски были надежно скреплены с естественными, в течение 12 часов после процедуры избегайте попадания воды на ресницы. Ни в коем случае не мочите их.

В первые сутки после наращивания откажитесь от посещения бани и сауны, а также не используйте увлажнитель воздуха. Избегайте любых мест с высокой влажностью.

Вода и влага ослабляют клей, который применяется при наращивании. Под их действием искусственные волоски могут отклеиться.

Спите на спине

После процедуры старайтесь спать на спине. В этом положении тела ресницы не будут склеиваться между собой и мяться, а клеящий состав хорошо зафиксирует нарощенные волоски.

Это правило особенно важно соблюдать в первые два дня. Но если вы хотите, чтобы нарощенные ресницы прослужили вам долго, то лучше сделать такую позу для сна постоянной.

Не используйте диски из ваты

Во время удаления косметики с глаз не используйте ватные диски. Они состоят из волокон, которые застревают между волосками и портят их внешний вид. Также диски, пропитанные очищающим средством, могут ослаблять клей и сокращать срок службы нарощенных ресниц.

Для снятия макияжа используйте очищающую салфетку. Действуйте аккуратно и не трите ресницы.

Применяйте масла

После наращивания необходимо использовать репейное, касторовое или аргановое масло. Эти продукты помогают сохранить гибкость и эластичность волосков. Их необходимо использовать в малом количестве и правильно наносить.

Сначала нанесите каплю масла на палец. Затем осторожно проведите им по ресницам на расстоянии 2 – 3 мм от линии роста.

Расчесывайте реснички

Используйте с этой целью специальную щеточку из силикона. Она действует деликатно и не повреждает волоски. Отступите от основания и расчесывайте ресницы по длине. Не затрагивайте области склеивания натуральных и искусственных волосков.

Наносите закрепители

Вы может использовать специальные закрепители для нарощенных ресниц. Они делают сцепление волосков более прочным и защищают клей от воздействия тепла, воды и механических повреждений. Такие средства продлевают носку ресниц на 3 – 7 дней.

Выбирайте гелевые закрепители вместо жидких, так как они не могут затекать в глаза. Наносите средство только на основание волосков. Иначе реснички могут склеиться, а их внешний вид будет испорчен.

Пользуйтесь подходящей косметикой

Для нарощенных ресниц следует подбирать специальные уходовые продукты. Вы можете использовать пенки для умывания и другие средства без спиртов и масел.

Под запретом находятся следующие продукты:

гидрофильные масла; водостойкая тушь и подводка; питательные кремы и масла для век.

Эти средства содержат спирты и масла, которые ослабляют склейку волосков.

Не способствуйте выпадению волосков

Ежедневно у нас выпадают ресницы. Это нормальное и естественное явление. Но после наращивания вы теряете не только натуральные, но и искусственные волоски. Очень важно не способствовать этому процессу. Иначе вместе с искусственными ресницами вы будете терять и натуральные.

Не отрывайте отклеивающиеся волоски. Если они вам мешают, то обратите к мастеру. Вам либо заменят часть волосков, либо предложат новое наращивание.

Ухаживайте за натуральными волосками

Наращивание создает нагрузку на натуральные волоски. Регулярно наносите на ресницы укрепляющую сыворотку. Она поможет вашим естественным волоскам лучше удерживать нарощенные.

Реже трогайте ресницы

Как можно реже прикасайтесь к ресницам. Не поправляйте их и не трите глаза. Это может привести к отклеиванию искусственных волосков и к выпадению натуральных ресниц.

В каких случаях нужно беспокоиться

Если после процедуры зуд и покраснение не исчезают в течение нескольких дней, то следует посетить врача. Это может быть проявлением аллергической реакции. Такие случаи наблюдаются очень редко, но все же их нельзя исключать.

Также может появляться ощущение “песка в глазах”. Это говорит о том, что между волосками скопилась пыль и другие загрязнения. С этой ситуацией вы можете справиться самостоятельно, просто почистив ресницы силиконовой щеточкой.

Заключение

Наращивание делает ресницы длинными и красивыми. Не забывайте ухаживать за ними, чтобы продлить результат процедуры.