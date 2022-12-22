Массовые забастовки угрожают праздничным планам британцев

В Великобритании сотни тысяч сотрудников разных отраслей выходят на забастовки в преддверии Рождества из-за споров с работодателями относительно заработной платы, условий труда и планируемых сокращений штата. Многие опасаются, что это приведёт к срыву праздничных планов остальных британцев, пишет корреспондент CNA.

В Великобритании проходит серия забастовок, на которые в преддверии Рождества выходят сотни тысяч сотрудников: медсёстры, железнодорожники и почтовые работники перешли к активным действиям из-за споров по поводу условий оплаты труда и увольнений.

Эти забастовки, которые уже окрестили новой британской «зимой недовольства», критикуют за то, что они срывают людям планы на праздники и ещё больше ухудшают ситуацию в Национальной службе здравоохранения. Салли Паттерсон расскажет подробнее.

Медсёстры впервые за 100 лет вышли на общенациональную забастовку. Королевский колледж медсестер требует повышения заработной платы почти на 20 процентов, чтобы она не отставала от растущей инфляции, а также чтобы компенсировать сокращение заработной платы в реальном выражении на протяжении долгих лет. Во время забастовок медперсонал продолжает оказывать неотложную помощь, однако плановые медицинские услуги были прекращены.

Из-за рекордно высоких счетов за электроэнергию и отопление некоторые медицинские работники вынуждены прилагать все усилия, пытаясь удержаться на плаву. Эта медсестра из Юго-Западной Англии попросила не называть её имени, опасаясь репрессий.

МЕДСЕСТРА: Лично я на самом деле не хочу, чтобы меня называли героем, и не хочу получать аплодисменты — я считаю это всё довольно снисходительным. Я просто хочу, чтобы мне платили в адекватном размере. И я представляю мнение всех других медсестер, не только своё. За те навыки, которые у нас есть, и за ту работу, которую мы делаем, спасая жизни.

ОРАТОР: Без тебя — нет Королевской почтовой службы! Солидарность, неприкосновенность! Спасибо.

Тем временем почтовые работники отказались доставлять письма в преддверии Рождества, хотя это обычно один из самых загруженных периодов года для почтовой отрасли.

САЛЛИ ПАТТЕРСОН, корреспондент CNA: Ожидается, что сотни тысяч рабочих выйдут на забастовку в преддверии Рождества. Как предполагается, эти акции протеста окажут огромное влияние не только на деятельность самих отраслей, но и на всё население страны в целом.

Некоторые рабочие считают, что Великобритания находится на переломном этапе.

МУЖЧИНА: Рабочий класс, с нас уже хватит! У нас всегда мало, а у них всегда достаточно. И они приходят — и берут, и берут, и берут… Так что другого выхода у нас нет на самом деле.

ЖЕНЩИНА: Теперь всё растёт — счета, цены на электричество, на газ и на всё остальное, даже на продукты. Вы знаете, нашей зарплаты на это не хватает.

И это не только рождественские открытки, которые могут быть не доставлены вовремя: массовые забастовки железнодорожников означают, что и планы людей увидеться с друзьями и семьёй по всей стране оказываются сорваны. Члены профсоюза RMT, который представляет многих железнодорожников, выходят на забастовки из-за споров вокруг заработной платы и увольнений.

Во время праздничного сезона в ресторанах, барах и других заведениях массово отменялись брони, из-за чего они потеряли тысячи фунтов стерлингов.

СЭММИ ЭЛЛАРД-КИНГ, директор по маркетингу компании K&G Hospitality: Мы с уважением относимся к забастовкам. Проблема в выборе времени — такое впечатление, что они хотели создать таким образом шумиху в СМИ, и им это удалось. Но, к сожалению, похоже, что индустрия гостеприимства больше всех остальных страдает от этого каждый раз, когда происходит что-то подобное.

Правительство заявляет, что требования профсоюзов неприемлемы, и работает над изменениями в законах, чтобы смягчить последствия забастовки. Также возможно, что будет привлечено подкрепление со стороны военных, чтобы поддержать инфраструктуру в рабочем состоянии в период праздничного сезона. А поскольку ни одна из сторон не желает отступать, эти акции протеста могут продолжиться в новом году и дальше.

Салли Паттерсон, CNA, Лондон.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2022 года.