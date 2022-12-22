Россия наращивает военный потенциал в Арктике, свидетельствуют спутниковые снимки

Данные спутниковой разведки свидетельствуют о том, что Москва продолжает работу по модернизации военных объектов в стратегически важном для неё Арктическом регионе даже несмотря на украинский конфликт, передаёт CNN. Впрочем, как отмечается в материале канала, НАТО после начала российской спецоперации на Украине также стало укреплять свои позиции на Крайнем Севере — и, в частности, в будущем примет в свой состав две страны, находящиеся в этом регионе.



AP

Россия продолжает расширять свои военные базы в Арктике несмотря на потери, понесённые на Украине, пишет CNN, ссылаясь на полученные каналом спутниковые снимки.

Как пишет сайт CNN, на снимках, переданных журналистам канала компанией Maxar Technologies, показано, что несколько российских баз и аэродромов на Крайнем Севере за минувший год были улучшены. При этом о «скачке» речи не идёт — данные скорее свидетельствуют о «непрерывной работе по укреплению и расширению» объектов в «регионе, который, по словам экспертов, имеет огромное значение в рамках оборонительной стратегии Москвы», но происходит эта работа «в момент, когда на Москву в плане ресурсов легла серьёзная нагрузка», подчёркивается в материале.

Специалисты Maxar уточняют, что спутниковые снимки свидетельствуют о продолжении работы над радиолокационными станциями на объекте у города Оленегорска на Кольском полуострове, а также в Воркуте, расположенной чуть севернее Полярного круга, пишет CNN. Кроме того, фотографии, судя по всему, подтверждают, что в ЗАТО Островной на побережье Баренцева моря идёт работа над завершением одного из пяти радиолокационных комплексов «Резонанс-Н», которые, согласно заявлениям российских чиновников, способны обнаруживать малозаметные летательные аппараты, пишет сайт канала

По словам представителей Maxar, данные спутниковой разведки также показали, что на аэродроме Тикси на северо-востоке РФ в этом году были возведены три новых кожуха для защиты антенн РЛС. Аналитики компании также увидели на снимках признаки расширения взлётной полосы и самолётной стоянки на базе «Нагурская», которая является самым северным в РФ военным объектом, а также свидетельства проведения аналогичных работ на аэродроме «Темп» на острове Котельный, находящемся на северо-востоке страны.

Как напоминают обозреватели CNN, РФ наращивает оборонный потенциал на севере вот уже несколько лет, поскольку региона имеет ключевое значение не только для нефтегазовой промышленности страны, но и для её ядерного арсенала — ведь именно там размещается значительная часть ядерного оружия, а также инфраструктура для подводных лодок.

«Этот элемент сдерживания поддерживался в состоянии готовности всегда. Боеготовность там никогда не снижается — она всё время поддерживается на высоком уровне», — пояснил каналу на условиях анонимности высокопоставленный чиновник разведывательного ведомства одной из западных стран. По словам источника CNN, сразу после начала российской спецоперации на Украине в феврале часть подлодок были передислоцированы, дабы продемонстрировать, что они действительно являются реальным и готовым к применению боевым средством, однако вскоре они вернулись к стандартному состоянию повышенной боеготовности.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN отметил, что через Арктику пролегает кратчайший маршрут из РФ в Северную Америку, поэтому «украинский конфликт не повлиял на стратегическую важность этих регионов». «Мы видим, что РФ восстанавливает старые советские базы и военные объекты», — подчеркнул Столтенберг, также упомянув, что Москва «проводит в Арктике и на Крайнем Севере испытания новейших вооружений».

Между тем, по словам западного чиновника от разведки, с которым беседовали корреспонденты CNN, боевые действия на Украине оказали значительный эффект на численность российских войск в Арктике. «Там осталось где-то от 20 до 25% личного состава наземных частей. Вместе с тем, военно-морской компонент сил конфликт вообще не затронул», — цитирует его канал.

Арктика также представляет интерес для Москвы в связи с тем, что там на фоне стремительного таяния льдов появляются новые морские пути из Юго-Восточной Азии в Европу — в частности, проходя Северным морским путём, корабли могут добираться из одного региона в другой примерно на две недели быстрее, чем если бы шли через Суэцкий канал, пишет сайт CNN. Критики, впрочем, считают, что Арктика должна быть одинаково доступной для судов из всех стран, а Москва пытается добиться «избыточного контроля» над движением кораблей, говорится в материале канала.

Впрочем, на фоне украинского конфликта присутствие в регионе начало наращивать и НАТО: в частности, в августе Норвегия опубликовала первые снимки пролёта над своей территорией американских бомбардировщиков B-52 в сопровождении норвежских F-35 и двух шведских истребителей JAS-39, а в ноябре силы специального назначения США успешно завершили на норвежской территории неподалёку от российской границы испытания оружейного комплекса «Стремительный дракон» — новейшей системы, позволяющей производить запуск крылатых ракет с обычных грузовых поддонов, сбрасываемых транспортным самолётом, подчёркивают обозреватели CNN. Как напоминают авторы, после вступления в альянс Финляндии и Швеции, его членами будут семь из восьми арктических держав.