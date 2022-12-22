Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года

Представители российского шоу-бизнеса, как известно, получают очень неплохие гонорары за свою работу. Однако далеко не все готовы отдавать деньги стилистам за возможность сверкать во время выходов в свет. Или же принимают на работу некомпетентных специалистов.

Что в первом, что во втором случае, некоторые не одаренные вкусом артисты совершают кучу ужасных ошибок и выставляют себя посмешищем в глазах публики. “Дни.ру” составили топ немодных звезд, которые так и не научились одеваться в 2022 году.

1. Мария Голубкина

От прославленной матери Ларисы Голубкиной актрисе досталась запоминающаяся внешность, благодаря которой она считалась одной из самых привлекательных артисток отечественного кинематографа. Правда, в последнее время поклонники, глядя на звезду, бьют тревогу: на лице 49-летней Марии Голубкиной – морщины, на теле – лишний вес, а подчеркивает все эти нюансы она безвкусной одеждой. На светские вечера актриса может явиться в обычном джемпере, на улицу выйти с не уложенными волосами – в отличие от коллег, которые всегда в погоне за идеальной внешностью!

2. Юлия Проскурякова

Уж сколько раз изменяла свой стиль жена Игоря Николаева, однако все никак не может угодить требовательной публике. Все эксперименты со стилем заканчивались критикой со стороны поклонников: то 40-летняя певица оденется как подросток, то, наоборот, как “бабушка”. Благодаря странному выбору и сочетанию вещей, артистка выглядит дешево и неопрятно. Под фотографиями Юлии Проскуряковой, к слову, можно найти не мало просьб со стороны поклонников о поиске профессионального стилиста!

3. Татьяна Брухунова

С женой Евгения Петросяна вообще интересная история. Молодая мамочка вдруг возомнила себя законодательницей стиля, этакой фэшионистой, раздавая налево и направо свои советы и демонстрируя очередной, по ее мнению, модный лук. Конечно, кто-то образами супруги юмориста восхищается, но это, возможно, из-за отсутствия вкуса.

На деле выбранная одежда старит еще такую свежую Татьяну Брухунову. Бесконечные длинные платья, которые категорически запрещено носить с ее ростом и комплекцией, странные и не всегда трендовые шапочки, сумочки с цветочным принтом. В общем, лучшее, что вы можете сделать для своего стиля, – не следовать советам жены Евгения Петросяна.

4. Анастасия Волочкова

Для балерины всея Руси нет никаких рамок! Она задает свои тренды, однако не всегда этим вызывает восхищение у россиян. В жару артистка может выйти в шубе, а в дикий мороз предпочитает не надевать под юбку колготы. Блондинка всегда отличалась на публике своими яркими, броскими, иногда вульгарными нарядами: пайетки, глубокое декольте, вещи на пару размеров меньше, меха по поводу и без – это любимые атрибуты стиля Анастасии Волочковой!

Впрочем, стоит отдать ей должное. В уходящем году звезда стала выглядеть скромнее, а некоторые ее фотографии в социальных сетях вызывают у поклонников восхищение! Может быть, в следующем году балерина возьмется за свой внешний вид и покинет этот список.