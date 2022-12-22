Пять предсказаний Стивена Хокинга

Стивен Хокинг верил, что люди смогут улучшить гены с помощью технологий, но опасался, что сверхлюди, вероятно, внесут свой вклад в разрушение нашей планеты.

Хокинг был достаточно красноречив, когда высказывался относительно будущего человечества. Например, о том, что люди не смогут долго жить на планете Земля. Нам придется мигрировать на другую пригодную для жизни планету, чтобы сохранить наш вид. Более того, наша планета не расположена в стабильной точке. Однажды она исчезнет вместе с Солнцем. Следовательно, мы должны задуматься о том, как мы можем спасти наши будущие поколения.

Людям придется покинуть Землю

Стивен Хокинг требовал, чтобы люди начали искать новые миры для переселения. Согласно его теориям, человечество в конечном итоге станет жертвой глобального вымирания, вызванного астероидом. Он верил, что однажды наша планета исчезнет благодаря столкновению с астероидом. Хокинг понимал множество других возможных угроз, таких как климатические изменения, искусственный интеллект, вирусы и ядерная война. Поэтому он хотел, чтобы мы нашли планеты спасения человечества.

Искусственный интеллект

Стивен Хокинг опасался, что однажды машины захватят мир. Он боялся, что развитие искусственного интеллекта приведет к появлению новой формы жизни, которая превзойдет людей. Поэтому он попросил людей быть очень осторожными с ИИ и не давать ему возможности принимать решения.

Климатические изменения

Стивен Хокинг считал глобальное потепление одной из главных угроз жизни на Земле. Хокинг предупреждал о так называемом переломном моменте, когда глобальное потепление будет не остановить. Он сказал, что люди не смогут выжить на планете после этого «переломного момента».

Прибытие внеземных инопланетных цивилизаций

Стивен Хокинг считал, что инопланетяне могут причинить вред человечеству. Он считал, что они вызовут разрушения на планете Земля, уничтожив человечество. Некоторые из его слов имеют смысл, поскольку мы понятия не имеем, какие существа живут в космосе и что у них на уме. Грядущим поколениям придется столкнуться с ними, поскольку астрономам не терпится поскорее связаться с внеземными существами.

Стивен Хокинг считал, что если инопланетяне посетят нас, результат будет таким же, как когда Колумб высадился в Америке, что не очень хорошо обернулось для коренных американцев.

Рождение сверхлюдей

Стивен Хокинг считал, что в будущем люди будут улучшать свою генетику, развивая соответствующие технологии. Он боялся, что появление сверхлюдей уничтожит Землю.

Стивен Хокинг полагал, что в будущем введут законы, запрещающие генную инженерию с использованием людей. Но некоторые люди не смогут устоять перед искушением улучшить человеческие качества, такие как память, устойчивость к болезням и продолжительность жизни.