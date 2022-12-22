 

Турция рассчитывает разработать проект создания газового хаба в течение года

22.12.2022, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анкара планирует в течение ближайшего года сформировать план по созданию газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез. Как отмечается в материале турецкой Daily Sabah, инициативу по созданию газового хаба на турецкой территории выдвинул ещё в октябре Владимир Путин. Между тем, по словам Дёнмеза, распределять в будущем хабе будут не только российский газ.


AP

 Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил в среду, что Турция намеревается в течение ближайших двенадцати месяцев составить план по превращению страны в энергетический хаб, пишет Daily Sabah.

«Наша цель — воплотить такой рынок в течение года. Возможно, мы сможем начать с несколько более ограниченного числа рынков на время переходного периода, а затем перейдём к постоянному рынку. Тогда сроки ещё немного сдвинутся», — приводит газета слова чиновника. 

По информации турецкого издания, Дёнмез отметил, что будущий хаб будет распределять не только российское голубое топливо, но и газ из других стран. «Мы ведём переговоры и с Россией, и с другими странами-поставщиками. У господина Путина было такое предложение. И оно, и аналогичные инициативы помогли ускорить процесс», — заявил он. 

«Газ идёт не только из РФ — и с Москвой у нас уже идёт торговля по контрактам, — продолжил министр. — Этот газ мы покупаем потому, что он нужен нам самим. А для хаба нам понадобятся новые контракты и новые поставщики». В частности, как уточнил чиновник, понадобится заключить новые соглашения для экспорта и продажи газа в Европе.   

По мысли Дёнмеза, хаб может дать импортёрам возможность выбирать поставщика голубого топлива. «Если будет рынок, то те, кто хочет продать газ, и те, кто хочет его купить, будут приезжать к нам, — цитирует министра Daily Sabah. — А мы обеспечим игрокам рынка соответствующую инфраструктуру. Покупатели смогут закупать у того, у кого хотят, а продавцы — продавать по той цене, на которую они согласны».  

Как напоминает обозреватель Daily Sabah, идею о создании газового хаба в Турции президент РФ Владимир Путин высказал в октябре. Так российский лидер предлагал обеспечить поставки газа на европейский рынок после повреждения трубопровода «Северный поток». Турецкий президент Реджеп Эрдоган инициативу поддержал.   

Эрдоган ранее упоминал, что российские и турецкие энергетические ведомства проведут совместную работу для того, чтобы установить наиболее удачное расположение для будущего газораспределительного центра, отмечая, что с его точки зрения самым удобным регионом будет Фракия, граничащая с Грецией и Болгарией, пишет Daily Sabah.    

В Турции располагаются семь международных газопроводов, включая «Турецкий поток», который является одним из главных экспортных путей в Европу для российского газа.   

Российский газ составляет почти половину от всего объёма турецкого газового импорта. Турция также импортирует газ из Ирана и Азербайджана по трубопроводам и приобретает СПГ у Катара, Нигерии, Норвегии, Алжира и США, перечисляет обозреватель Daily Sabah. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.21 / Назарбаев призвал начать кампанию против «пещерного русского национал-фашизма»

18.11.22 / КНДР испытала ракету, способную достичь США

13.03.21 / Китайские пользователи сети и ученые осуждают предложение американского политика приостановить выплату долга Китаю

21.06.22 / Скандалы: В Челябинске тратят 552 млн на ремонт домов, которые уже ремонтировали

08.09.22 / Кровь не водица: Джуд Лоу и его сын Рафферти в новой рекламной кампании Brioni

25.03.22 / Володин пригрозил Байдену Гаагским трибуналом

28.04.22 / Вострецов не согласен с мнением Беглова о виновности Запада в провале реформ Петербурга

05.09.21 / Можно добавить в ванну или крем: как использовать остатки красного вина

16.10.22 / Счета за газовое отопление могут вырасти в США на 28% этой зимой

16.09.22 / Меган Маркл снова снялась на обложку глянца, но мы ее пока не увидим – и вот почему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика