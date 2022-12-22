Турция рассчитывает разработать проект создания газового хаба в течение года

Анкара планирует в течение ближайшего года сформировать план по созданию газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез. Как отмечается в материале турецкой Daily Sabah, инициативу по созданию газового хаба на турецкой территории выдвинул ещё в октябре Владимир Путин. Между тем, по словам Дёнмеза, распределять в будущем хабе будут не только российский газ.



AP

Глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил в среду, что Турция намеревается в течение ближайших двенадцати месяцев составить план по превращению страны в энергетический хаб, пишет Daily Sabah.

«Наша цель — воплотить такой рынок в течение года. Возможно, мы сможем начать с несколько более ограниченного числа рынков на время переходного периода, а затем перейдём к постоянному рынку. Тогда сроки ещё немного сдвинутся», — приводит газета слова чиновника.

По информации турецкого издания, Дёнмез отметил, что будущий хаб будет распределять не только российское голубое топливо, но и газ из других стран. «Мы ведём переговоры и с Россией, и с другими странами-поставщиками. У господина Путина было такое предложение. И оно, и аналогичные инициативы помогли ускорить процесс», — заявил он.

«Газ идёт не только из РФ — и с Москвой у нас уже идёт торговля по контрактам, — продолжил министр. — Этот газ мы покупаем потому, что он нужен нам самим. А для хаба нам понадобятся новые контракты и новые поставщики». В частности, как уточнил чиновник, понадобится заключить новые соглашения для экспорта и продажи газа в Европе.

По мысли Дёнмеза, хаб может дать импортёрам возможность выбирать поставщика голубого топлива. «Если будет рынок, то те, кто хочет продать газ, и те, кто хочет его купить, будут приезжать к нам, — цитирует министра Daily Sabah. — А мы обеспечим игрокам рынка соответствующую инфраструктуру. Покупатели смогут закупать у того, у кого хотят, а продавцы — продавать по той цене, на которую они согласны».

Как напоминает обозреватель Daily Sabah, идею о создании газового хаба в Турции президент РФ Владимир Путин высказал в октябре. Так российский лидер предлагал обеспечить поставки газа на европейский рынок после повреждения трубопровода «Северный поток». Турецкий президент Реджеп Эрдоган инициативу поддержал.

Эрдоган ранее упоминал, что российские и турецкие энергетические ведомства проведут совместную работу для того, чтобы установить наиболее удачное расположение для будущего газораспределительного центра, отмечая, что с его точки зрения самым удобным регионом будет Фракия, граничащая с Грецией и Болгарией, пишет Daily Sabah.

В Турции располагаются семь международных газопроводов, включая «Турецкий поток», который является одним из главных экспортных путей в Европу для российского газа.

Российский газ составляет почти половину от всего объёма турецкого газового импорта. Турция также импортирует газ из Ирана и Азербайджана по трубопроводам и приобретает СПГ у Катара, Нигерии, Норвегии, Алжира и США, перечисляет обозреватель Daily Sabah.