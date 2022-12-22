Сенат США утвердил кандидатуру Линн Трейси на пост посла в России

Верхняя палата американского конгресса одобрила кандидатуру посла США в Армении Линн Трейси на пост представителя Вашингтона в России, пишет The Hill. Как напоминают журналисты газеты, Трейси, которая уже работала в Москве в качестве заместителя посла, уже успела рассердить российский МИД своими комментариями в ходе слушаний в сенате по вопросу своей кандидатуры.



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Сенат США в среду — в день «исторического визита» в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского — утвердил назначение на пост посла США в РФ бывшего представителя американского правительства в Армении Линн Трейси, пишет The Hill.

Трейси перейдёт на новую должность в крайне сложный для российско-американских отношений период, когда контакты между Москвой и Вашингтоном по сути происходят только на высшем правительственном уровне и исключительно по самым важным вопросам, подчёркивается в материале издания.

Как упомянул перед голосованием лидер большинства в сенате, демократ Чарльз Шумер, на Трейси будет возложена задача «дать отпор» российскому президенту Владимиру Путину, пишет The Hill. По данным газеты, Шумер также подчеркнул, что Зеленский прибыл «в крайне важный для сената момент», призвав коллег по палате также одобрить предоставление Украине очередного пакета помощи в размере $45 млрд.

В свою очередь, председатель комитета сената по международным отношениям, демократ Боб Менендес отметил в своём выступлении, что на фоне действий Путина США нужен такой посланник в Москве, который бы представлял американские интересы и при этом выступал бы в качестве ещё одного средства поддержки Киева. «Госпожа Трейси не постесняется открыто выступить против злоупотреблений Путина. И Америке, и Европе, и Украине нужно, чтобы она была на посту», — приводит The Hill слова Менендеса.

На новом месте работы Трейси придётся решать целый ряд сложных вопросов, включая продвижение к возобновлению приостановленных Москвой из-за поддержки Вашингтоном Киева переговоров о нераспространении ядерного оружия, а также освобождение гражданина США Пола Уилана, осуждённого в РФ за шпионаж, пишет The Hill.

По данным газеты, ранее в ходе слушаний по вопросу своей кандидатуры Трейси пообещала сенаторам, что будет стремиться освободить как Уилана, так и остальных американцев, с которыми, по мнению Вашингтона, несправедливо обошлась российская сторона, а также защищать интересы российских политзаключённых.

Дипломат порекомендовала американским законотворцам сохранять санкционное давление на Москву, дабы в конечном счёте принудить её к прекращению боевых действий на Украине, пишет The Hill. По информации издания, слова Трейси вызвали гневную реакцию у российского МИДа — официальный представитель министерства Мария Захарова, в частности, заявила: «У меня только один вопрос: она точно к нам хочет приехать, может, как-то ее какой-то ястребиный политологический центр берет на работу <…>?».

Трейси уже работала в американском посольстве в Москве с 2014 по 2017 год в должности заместителя посла, говорится в материале The Hill.

Предшественник Трейси на должности посла в РФ Джон Салливан ушёл в отставку в сентябре незадолго до смерти своей супруги, напоминает корреспондент газеты.