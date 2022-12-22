Спрос на дорогое жилье в Сочи вырос на 127 процентов

В течение 2022 года в Сочи наблюдался рекордно высокий спрос на премиальное жилье – на 127% больше, чем годом ранее. В марте, когда был зафиксирован максимальный спрос, количество сделок с дорогими квартирами выросло на 173%.

Средние цены в классе “премиум”, по данным девелопера Five, за этот период выросли на 28%.

В классе “бизнес”

за год спрос на жилье вырос на 70%, с пиковым 200%-ным приростом в марте. Средние цены за отчетный период выросли на 12%.

В классе “комфорт” наблюдалась самая скромная динамика спроса – на 6% за год и на 17% в марте. Средние цены с начала года снизились на 10%.

Спрос на курортную недвижимость поддерживает приток туристов из других регионов. С января по сентябрь Краснодарский край посетили 16 млн человек. Для сравнения, в Москву за это время приехало 6,2 млн человек, в Санкт-Петербург – 6,4 млн туристов.